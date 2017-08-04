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В США умер автор музыки к фильмам "Восставший из ада" и "Дети кукурузы"

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В США в возрасте 60-ти лет умер музыкант, автор саундтреков к сериалам и играм Дэниел Лихт. Об этом сообщается на сайте и в фейсбуке его агентства Evolution Music Partners.

"С разбитым сердцем сообщаем о преждевременной кончине Дэниела Лихта, нашего хорошего друга и клиента EMP со времени его основания", - говорится в публикации.

Лихт умер от редкой формы саркомы, опухоль диагностировали за несколько недель до смерти композитора.

Музыкальная карьера Лихта началась с исполнения джаза в Нью-Йорке, затем он стал работать в киноиндустрии, писал музыку совместно с композитором Кристофером Янгом.

Дэниэл Лихт - автор музыки к сериалу про серийного убийцу "Декстер" (за него был удостоен награды BMI Cable Award), фильмам ужасов "Восставший из ада 4: Кровное родство", "Ужас Амитивилля", "Зловещая луна", снятым по произведениям Стивена Кинга фильмам "Дети кукурузы 2: Последняя жертва", "Дети кукурузы 3: Городская жатва" и "Худеющий". Он также сотрудничал с независимыми режиссерами Алексом Коксом и Греггом Араки.

Кроме этого, Лихт написал саундтреки к играм Silent Hill Book of Memories и Downpour, а также Dishonored и Dishonored 2.

Теги: США, Дэниел Лихт.
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