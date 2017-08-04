Мединский призвал художников не стесняться в дискуссиях о современном искусстве

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Министр культуры Владимир Мединский призвал к "открытой и смелой" дискуссии о современном искусстве.

"Мне кажется, что говоря о критериях качества, нужно не стесняться - не нам, не чиновникам, а вам - называть вещи своими именами. Если король голый, то говорите, мы, люди должны знать, а если это гениально - смело говорите. Наша тактичность дезориентирует многих. Я за то, чтобы дискуссия была откровенной, искренней и смелой", - сказал министр в пятницу на "круглом столе", посвящённом современному искусству в калужском Инновационном культурном центре в пятницу.

"Я по возвращении (в Москву - ИФ) дам поручение расширить все экспертные комиссии, которые занимаются выдачей грантов Минкультуры в сфере современного искусства, расширить за счет принимавших участие в сегодняшней дискуссии, потому что чем более разносторонним будет взгляд, тем лучше будет результат", - заметил министр.

В дискуссии на "круглом столе" принимали участие ректор Академии акварели и изящных искусств Сергей Андрияка, врио ректора Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова Иван Глазунов, директор РОСИЗО Сергей Петров, директор государственного института искусствознания Наталия Сиповская и другие.