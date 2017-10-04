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Путин посмотрел фильм "Салют-7" о самом сложном космическом полете в истории

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин накануне вечером посмотрел российский фильм "Салют-7" - космический детектив и одновременно зрелищную драму, который выйдет на экраны российских кинотеатров 12 октября, сообщается в среду на сайте Кремля.

Президент также встретился с режиссером, исполнителями главных ролей и продюсерами ленты.

Фильм основан на реальных событиях. 11 февраля 1985 года орбитальная космическая станция "Салют-7" перестала отвечать на сигналы из ЦУПа. Станция, на которой к тому времени уже полгода не было людей, вышла из-под контроля. На "Салют-7" было решено отправить экипаж в составе Владимира Джанибекова и Виктора Савиных - самых опытных на тот момент действующих космонавтов.

Им предстояло провести первую в мире стыковку с неуправляемым космическим кораблем, установить причину аварии и вернуть станцию к жизни. Полет к станции "Салют-7" считается самым сложным полетом в истории космонавтики. Главные роли в картине режиссера Клима Шипенко исполнили Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко.

На просмотре присутствовали ветераны-космонавты, участники экспедиции 1985 года Джанибеков и Савиных, а также летчик-космонавт Олег Скрипочка, глава Роскосмоса Игорь Комаров, дочь первого космонавта Юрия Гагарина Елена, продюсеры фильма Антон Златопольский, Сергей Сельянов и Бакур Бакурадзе.

Более 40 минут фильма проходят в невесомости, чего в российском кино еще не было.

Показ фильма президенту приурочен к исторической дате - 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли. Это уже второй фильм на космическую тематику, который показывают Путину в этом году. 12 апреля, в День Космонавтики, президент вместе с космонавтами-ветеранами и руководством космической отрасли посмотрел в Кремле картину "Время первых", рассказывающую о подготовке и осуществлении первого в истории выхода человека в открытый космос.

Теги: Владимир Путин, кино, Салют-7
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