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Культура

Пианист Клейн умер за роялем во время концерта в Иркутске

Музыкант в молодые годы сотрудничал с Дином Ридом и записал с ним альбом

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Заслуженный артист РФ, солист Иркутской областной филармонии Михаил Клейн умер во время концерта вечером во вторник в Иркутске, сообщили агентству "Интерфакс" в филармонии.

"Пианист Клейн скончался во время концерта в органном зале прямо за роялем, исполняя свое собственное сочинение. (...) Публика была в ужасном состоянии", - сообщила художественный руководитель филармонии Марина Токарская.

Артисту было 72 года.

"Причина смерти еще устанавливается. Несмотря на пожилой возраст, Клейн не жаловался на здоровье и, насколько нам известно, не страдал какими-либо тяжелыми болезнями", - сказала Токарская.

Клейн окончил Иркутское училище искусств, затем - Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского. В молодые годы работал с ведущими эстрадными исполнителями, записал пластинку с известным американским певцом Дином Ридом. С 1972 года - солист Иркутской филармонии.

Теги: Иркутск
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