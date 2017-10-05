Британский скрипач-виртуоз Найджел Кеннеди выступит в Москве

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Британский скрипач Найджел Кеннеди выступит в Москве 22 января.

Кеннеди, автор платиновых альбомов, лауреат премий BRIT Awards, ECHO и Bambi, номинант на "Грэмми", исполняет как классическую, так и современную музыку.

"Он (Кеннеди - ИФ) в одиночку подготовил почву для нового поколения музыкантов, которые одинаково успешны как в классической музыке, так и в том, что называется "мейнстримом". Его виртуозная техника, уникальный талант и харизма открыли новые перспективы как классическому, так и современному репертуару", - сообщают организаторы концерта.

Сам музыкант объясняет, что сравнивает музыку со спортом.

"Великие спортсмены постоянно стараются добиться лучших результатов. Даже став "номером один", они не чувствуют удовлетворения, они хотят большего. Так же и я. Впереди предстоит еще многое, и я очень этим вдохновлен и взволнован", - цитируют его организаторы концерта.



В Москве Кеннеди выступит с программой "Вивальди: Времена Года", которую он исполнит в Московском Международном Доме Музыки.