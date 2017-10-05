Минкультуры РФ передумало вводить сбор в 5 млн рублей за выход фильма в российский прокат

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ отказалось от ведения обязательного сбора в 5 млн рублей за выход фильма в российский прокат, вместо этого в министерстве предлагают взимать процент от прокатных сборов картин, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве в четверг.

"Министерством культуры РФ принято решение отказаться от введения обязательного платежа (неналогового сбора) в размере 5 млн рублей за выход фильма в кинотеатральный прокат. На данный момент в ведомстве предлагают альтернативу в виде процента отчислений от прокатных сборов, что позволит привлечь дополнительные средства на развитие отечественного кинематографа без риска для таких сегментов, как авторское, фестивальное и региональное кино", - сообщили "Интерфаксу" в министерстве, отметив, что в настоящее время идет работа над законопроектом.

"Законопроект находится на стадии разработки, проводятся консультации с профессиональным сообществом. Возможный размер уплачиваемого процента в настоящее время прорабатывается", - сообщили в ведомстве.

В июне сообщалось, что министерство культуры РФ предложило ввести обязательное отчисление в Фонд кино в размере 5 млн рублей с каждого иностранного и российского фильма в случае получения им удостоверения на показ в кинотеатре.

Предполагалось, что российские картины при получении прокатного удостоверения будут платить эту сумму, но потом Фонд кино будет компенсировать им эти 5 млн рублей. Обязательные отчисления будут поступать в Фонд кино и потом направляться на поддержку отечественной кинематографии - производство и прокат национальных фильмов. В свою очередь представители киноиндустрии неоднозначно восприняли такое предложение ведомства.