"Нелюбовь" Звягинцева допустили к борьбе за "Оскар"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Фильм "Нелюбовь" российского режиссера Андрея Звягинцева вошел в лонг-лист премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", он будет бороться за награду наряду с картинами из еще 91 страны.

"Рекордное число - 92 страны подали заявки к рассмотрению в категории "Лучший фильм на иностранном языке" 90-й премии "Оскар", - сообщили журналистам в пресс-службе киноакадемии в четверг.

Шорт-лист номинантов будет объявлен 23 января 2018 года.

Юбилейная 90-я церемония вручении премии "Оскар" пройдет 4 марта 2018 года.

В фильме "Нелюбовь" рассказывается история московской супружеской пары в исполнении Марьяны Спивак и Алексея Розина в разгаре тяжелого развода. Главные герои все еще супруги, но каждый уже фактически начал новую главу жизни и им не терпится покончить с формальностями и развестись. Пытаясь разрешить все вопросы как можно быстрее, они пренебрегают своим единственным ребенком, 12-летним Алешей, который чувствует ненужность обоим родителям и неожиданно, после их очередной ссоры, исчезает.

Мировая премьера картины "Нелюбовь" состоялась в основной конкурсной программе 70-го Каннского международного кинофестиваля, где лента была удостоена Приза жюри .