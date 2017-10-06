Картины Поленова и Коровина на 18 млн руб. похитили у пенсионерки в Петербурге

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту кражи ценных картин из дома пенсионерки, сообщает пресс-служба регионального МВД в пятницу.

"В четверг днем в полицию Петроградского района с заявлением о крупной квартирной краже обратилась 69-летняя жительница одного из домов по улице Глухая Зеленина. По словам женщины, неизвестный проник в ее квартиру и похитил картины известных художников - Василия Поленова и Константина Коровина", - говорится в сообщении.

Потерпевшая заявила, что ущерб от кражи составил 18 млн рублей. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).