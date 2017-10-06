Главные новости
В РоссииЧисло жертв столкновения поезда с автобусом под Владимиром выросло до 21 человекаВ РоссииСМИ узнали детали покупки Саудовской Аравией у РФ четырех дивизионов С-400В миреДональд Трамп анонсировал "бурю" после разговора с военными
Культура

Картины Поленова и Коровина на 18 млн руб. похитили у пенсионерки в Петербурге

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту кражи ценных картин из дома пенсионерки, сообщает пресс-служба регионального МВД в пятницу.

"В четверг днем в полицию Петроградского района с заявлением о крупной квартирной краже обратилась 69-летняя жительница одного из домов по улице Глухая Зеленина. По словам женщины, неизвестный проник в ее квартиру и похитил картины известных художников - Василия Поленова и Константина Коровина", - говорится в сообщении.

Потерпевшая заявила, что ущерб от кражи составил 18 млн рублей. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

Теги: Петербург, Василий Поленов, Константин Коровин
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Культура
Нобелевская премия по литературе присуждена Кадзуо ИсигуроНобелевская премия по литературе присуждена Кадзуо Исигуро
Британский писатель японского происхождения удостоен награды за то, что "в романах большой эмоциональной силы раскрыл бездну, таящуюся под нашим иллюзорным чувством связи с миром"Подробнее
Дени Вильнев: если современные технологии исчезнут, у людей возникнет много проблемДени Вильнев: если современные технологии исчезнут, у людей возникнет много проблем
Режиссер рассказал о продолжении "Бегущего по лезвию", о своих источниках вдохновения, восстании машин и российской культуре в контексте вселенной нового фильмаПодробнее
Критиковавший "Матильду" глава совета при Минкультуры ушел со своего постаКритиковавший "Матильду" глава совета при Минкультуры ушел со своего поста
Отказаться от должности ему посоветовал Владимир МединскийПодробнее
Немецкая актриса обвинила Романа Полански в изнасиловании почти полувековой давностиНемецкая актриса обвинила Романа Полански в изнасиловании почти полувековой давности
По ее словам, она решилась обнародовать эту информацию только после смерти родителейПодробнее
Познер попросил организаторов ТЭФИ отказаться от названия и статуэткиПознер попросил организаторов ТЭФИ отказаться от названия и статуэтки
Телеведущий заявил, что нынешний порядок выбора победителей далек от демократииПодробнее
Кто все эти люди: ComicConКто все эти люди: ComicCon
Косплееры рассказали "Интерфаксу", вкусный ли сычуаньский соус, почему Бэтмен плачет, а персонажи DC уважают MarvelПодробнее
Супергеройский киноэксклюзив на российском ComicConСупергеройский киноэксклюзив на российском ComicCon
На мероприятии в Москве показали отрывки из ближайших проектов MarvelПодробнее
На Мэрилина Мэнсона упала декорацияНа Мэрилина Мэнсона упала декорация
Музыкант взобрался на конструкцию, которая не выдержала массы его телаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 5 октября6 фото
05 октября
Фотохроника 5 октября
"Омоложение" губернаторов14 фото
05 октября
"Омоложение" губернаторов
Лучшие фото недели10 фото
29 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЧисло жертв столкновения поезда с автобусом под Владимиром выросло до 21 человекаВ РоссииСМИ узнали детали покупки Саудовской Аравией у РФ четырех дивизионов С-400В миреДональд Трамп анонсировал "бурю" после разговора с военнымиВ миреВ Эстонии назвали "излишне оптимистичными" планы по строительству стены на границе с РФСпортСборные Германии и Англии завоевали путевку на ЧМ-2018В миреСтрелковая ассоциация США выступила против усиления контроля над оружием

Верховная рада на год продлила закон об особом статусе Донбасса

Верховная рада на год продлила закон об особом статусе ДонбассаПарламент определил, что особый порядок самоуправления заработает после вывода из региона вооруженных формирований Подробнее

В вооруженных конфликтах в мире за год погибли или пострадали более 8 тыс. детей

В устроенном охранником пожаре в детском саду в Бразилии погибли семь человек

В Минкомсвязи предложили внедрить технологии прогнозирования преступлений

В Минкомсвязи предложили внедрить технологии прогнозирования преступленийПо словам замминистра, соответствующие технологии существуют за рубежом и их нужно перенимать Подробнее

ДТП во Владимирской области

ДТП во Владимирской области5 фото

Попавший в ДТП под Владимиром автобус ехал в объезд поста ДПС

Глава каталонской полиции даст показания в суде о сентябрьских беспорядках

Законопроект Порошенко о реинтеграции Донбасса принят в первом чтении

Сбербанк за 9 месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ на 32 процента

Стороны конфликта в Донбассе обвинили друг друга в нарушениях "режима тишины"

Генпрокуратура потратит миллиард рублей на создание защищенной сети передачи данных

Власти КНДР возобновили работу на южнокорейских предприятиях в Кэсоне

Овечкин признан лучшим игроком дня в НХЛ

Овечкин признан лучшим игроком дня в НХЛПервой звездой он стал благодаря результативной игре против "Оттавы" Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции