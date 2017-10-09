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Культура

Борис Акунин написал последний роман о Фандорине

Книга должна выйти 8 февраля 2018 года в двадцатую годовщину публикации первой книги цикла - романа "Азазель"

Борис Акунин написал последний роман о Фандорине
Писатель Борис Акунин
Фото: ТАСС, Сергей Карпов

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) в своем фейсбуке сообщи, что прекратил работу над серией произведений об Эрасте Фандорине.

"Извещаю всех заинтересованных лиц, что сего 8 числа десятого месяца 29 года эпохи Хэйсэй закончил последнюю книгу серии "Приключения Эраста Фандорина"", — отметил писатель.

Роман должен выйти 8 февраля 2018 года - в 20-ю годовщину публикации первой книги про детектива Эраста Фандорина, романа "Азазель".

Писатель отмечает, что впереди еще много работы: "редактура, ловля "блох", оформление, корректура, но это уже техника".

Серия романов о Фандорине началась в 1998 году. Романы "Азазель", "Турецкий гамбит" и "Статский советник" получили экранное воплощение.

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