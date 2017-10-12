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"Сделано в Америке": без страха и упрека

В прокат выходит новый фильм Дага Лаймана, в котором Том Круз возит оружие для ЦРУ и наркотики для Пабло Эскобара

"Сделано в Америке": без страха и упрека
Кадр из фильма "Сделано в Америке"
Фото: официальный сайт фильма

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В прокат выходит новый фильм Дага Лаймана (режиссер "Идентификации Борна" и "Мистера и миссис Смит"), где Том Круз (опять) играет виртуозного пилота, увязшего в грязных делах.

Конец 70-х. Талантливый пилот Барри Сил (Круз) мирно возит пассажиров из одного конца страны в другой, пока агент ЦРУ Шафер (Донал Глисон) не предлагает ему послужить родине. Штатам, не так давно обжёгшимся на войне во Вьетнаме, снова угрожают коммунисты, но на этот раз они гораздо ближе – в Южной Америке. Чтобы не допустить распространения марксизма-ленининзма после переворота в Панаме, власти США решают отправить помощь в виде перекупленных Калашниковых местным повстанцам, чтобы помочь им в установлении демократии. Сил, не долго думая, соглашается выполнить задание, но прилетев на место, обнаруживает, что повстанцы мирно играют в футбол и больше интересуются привезенным им журналом Playboy. Зато интерес к нему самому проявляют колумбийские предприниматели, которые хотят открыть новые рынки сбыта – просят возить его кокаин в Америку. Один их этих предпринимателей - Пабло Эскобар (Маурицио Мейя), этот момент – начало подъема Медельинского наркокартеля, но, как скажет Сил в сделанной им позже видеозаписи, и это не все – дальше будет хуже.

То, что Лайман и Круз – беспроигрышное сочетание, стало понятно после вышедшей в 2014 году "Грани будущего", но кто бы знал, что их кино, снятое во времена, когда Пабло Эскобар стал героем каждого третьего фильма и сериала, так выстрелит.

В "Сделано в Америке" Лайман рассказывает увлекательную историю, градус накала безумия которой лучше всего показывает сцена, где Сил, скрываясь от полиции, в нагруженном кокаином самолете садится прямо на улицу в тихом американском пригороде и, вывалившись из кабины, крадет у детей велик, взамен которого оставляет туго скрученные пачки купюр. Чтобы поделиться рассказом о своей невероятной жизни, в какой-то момент герой Круза возьмет в руки камеру и начнет записывать на видео свой рассказ. Но Барри Сил – не выдуманный персонаж, а его история не частная - это просто история. В "Сделано в Америке" события происходят в конце 70-х - 80-е, старые-добрые времена, запомнившиеся консерваторам успокоительными речами Рональда Рейгана по телевизору, остальным – ужасной модой, порношиком и кокаиновой манией (где-то буквально за стенкой от "Сделано в Амекрике", кажется, гремят раскаты вечеринок из "Ночей в стиле буги").

Кадр из фильма "Сделано в Америке"
Кадр из фильма "Сделано в Америке"
Фото: официальный сайт фильма

Но фильм Лаймана - это не ода тем временам и не проявление ностальгии по ним, это скорее разоблачение. Герой Круза (великолепного в этой роли, лучшего Круза из всех возможных!) возит союзникам США оружие, а от них летит в Штаты с наркотиками, прокладывая тот самый наркотрафик, с которым будет призывать бороться с экранов Рейган. Но его поступки не выглядят аморальным, фильм Лаймана демонстрирует, что Сил просто повторяет за своей родиной – беспорядочной и беспринципной в выборе средств и не совсем понимающей, что она творит, но при этом убежденной в своей правоте (она, как и герой Круза, волшебным образом всегда уходит от преследования по закону). При этом Силу нельзя отказать в обаянии – он готов попробовать обмануть всех, а если не выйдет - плюнуть и остаться на своих пяти сотках в штате Кентукки.

Так же, как и он, создатели фильма с равным задором и не делая различий смеются над глупыми американскими военными и спецслужбами, кубинскими наркобаронами и самой Америкой. Фильм Лаймана - ода тому апломбу и азарту, которые сделаны в Америке и поставляются по всем миру под ее фирменным логотипом, и не суть, стимулируются ли они кокаином или нет.

Теги: кино, Даг Лайман, Том Круз, Сделано в Америке
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