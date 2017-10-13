Новый документальный фильм Ястржембского получил награду в Нью-Йорке

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Фильм "Тигры и люди" российского режиссера-документалиста Сергея Ястржембского стал одним из победителей 7-го международного кинофестиваля по защите окружающей среды (Wildlife Conservation Film Festival - WCFF), который пройдет в Нью-Йорке 20-29 октября. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пятницу в компании "Ястребфильм".

WCFF является международным кинофестивалем, посвящённым защите дикой природы и окружающей среды. На форуме будут показаны более 100 лент из 35 стран.

Как отметили в "Ястребфильм", лента снята по заказу центра "Амурский тигр", который был создан по инициативе президента России ради сохранения популяции тигра на Дальнем Востоке.

В "Тиграх и людях", фильме в жанре журналистского расследования, показано, как вековые предрассудки, а также традиции восточной медицины и кулинарии создают сегодня угрозу сохранению тигров в дикой природе.

Ястржембский - в прошлом известный российский политик, был пресс-секретарем первого президента России Бориса Ельцина, затем помощником президента Путина. Его новый фильм будет показан широкой публике 23 октября в Нью-Йорке в кинотеатре Cinema Village.