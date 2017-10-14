В ноябре в Москве состоится фестиваль виолончельной музыки

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Москве с 13 по 22 ноября пройдет ежегодный фестиваль виолончельной музыки Vivacello, посвященный в этом году народной артистке СССР Наталье Шаховской.

"Ежегодно с 2009 года Vivacello знакомит слушателей с новой музыкой, в том числе написанной по заказу фестиваля. В прежние годы на фестивале состоялись мировые премьеры сочинений Кшиштофа Пендерецкого, Алексея Рыбникова, Вангелиса, Антони Жирара, Ефрема Подгайца, Павла Карманова, Александра Розенблата, Ришара Дюбюньона. Главная премьера нынешнего форума - Концерт для виолончели с оркестром британского композитора Майкла Беркли, написанный специально для Бориса Андрианова. Он прозвучит в завершение концерта-открытия фестиваля", - говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

В сообщении отметили, что дирижером оркестра "Новая Россия" выступит глава Королевского симфонического оркестра Севильи Джон Аксельрод.

"Впервые в этом году участником Vivacello станет Rastrelli Cello Quartet - один из самых интересных и успешных камерных ансамблей современности. Квартет виолончелей, основанный музыкантами из Санкт-Петербурга и базирующийся в Германии, выступит в Малом зале консерватории. Репертуар ансамбля уникален: он составлен из собственных аранжировок музыкантов и охватывает все стили от барокко до рока", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в прошлом году участниками фестиваля были Берлинский и Венский камерные оркестры, а также камерный оркестр "Виртуозы Москвы".

"Вечер камерной музыки в Мультимедиа Арт Музее будет посвящен нетривиальному союзу виолончели и хора. Это сочетание тембров в ХХ веке облюбовали многие композиторы, и на фестивале прозвучат наиболее интересные сочинения - опусы Тавенера, Нюстедта, Аренского, Васкса, Блоха. Главным действующим лицом программы наряду с солистами станет Камерный хор училища имени Гнесиных - один из наиболее универсальных и прогрессивных хоровых коллективов российской столицы", - сообщили организаторы мероприятия.

В пресс-службе добавили, что в рамках фестиваля в Москве пройдут инсталляции и театральные постановки. Для музыкантов проведут мастер-классы в Московской консерватории, которые пройдут под руководством Ласло Феньё, Ли Вэйциня и Юлиана Штекеля. Также спустя 15 лет после первого визита в Россию выступит камерный Итальянский оркестр I Solisti di Pavia ("Солисты Павии") во главе с виолончелистом-виртуозом Энрико Диндо.

"По сложившейся традиции Vivacello каждый год отдает дань уважения величайшим именам в истории музыкального искусства. Девятый фестиваль посвящается памяти народной артистки СССР, профессора Наталии Николаевны Шаховской (1935-2017)", - добавили организаторы фестиваля.