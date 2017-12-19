"Винзавод" анонсировал три новых масштабных проекта на следующую пятилетку

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Центр современного искусства "Винзавод" откажется от выставочной деятельности как основной и сосредоточится на программе "Новые имена" и образовательных проектах.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе, это произойдет в рамках программы развития "Винзавода" до 2023 года

"В 2017 году ЦСИ "Винзавод" встретил десятилетие: программа юбилейного года анализирует "Винзавод" как арт-кластер, изменивший культурный контекст десятилетия. Винзавод 2018-2023 сохранит миссию поддержки искусства", - пояснили в пресс-службе во вторник.

"В следующие пять лет Винзавод останется верен своей миссии - развитию и поддержке современного российского искусства. Мы сосредоточимся на двух направлениях - "Винзавод" New Names и образовательных проектах - в рамках которых откроем три новые масштабные программы", - привели "Интерфаксу" во вторник слова президента Фонда поддержки современного искусства "Винзавод" Софьи Троценко.

Речь идет о программе "Винзавод Vision", ежегодном конкурсе для кураторов, финалисты которого получат финансовую поддержку и возможность реализовать выставку на одной из площадок "Винзавода".

Другой станет "Лаборатория художественной критики" - проект, нацеленный на "воспитание новой генерации российской арт-критики и преодоление разрыва между искусством и обществом".

Проект "Винзавод" Open" планирует объединить лучшие российские образовательные инициативы в области искусства.