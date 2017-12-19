Главные новости
В РоссииВероятной причиной падения самолета в Нарьян-Маре назвали отказ двигателяВ РоссииВерховный суд смягчил приговор экс-главе антикоррупционного главка МВД СугробовуВ РоссииЗащита Улюкаева обжаловала приговор
Культура

"Винзавод" анонсировал три новых масштабных проекта на следующую пятилетку

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Центр современного искусства "Винзавод" откажется от выставочной деятельности как основной и сосредоточится на программе "Новые имена" и образовательных проектах.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе, это произойдет в рамках программы развития "Винзавода" до 2023 года

"В 2017 году ЦСИ "Винзавод" встретил десятилетие: программа юбилейного года анализирует "Винзавод" как арт-кластер, изменивший культурный контекст десятилетия. Винзавод 2018-2023 сохранит миссию поддержки искусства", - пояснили в пресс-службе во вторник.

"В следующие пять лет Винзавод останется верен своей миссии - развитию и поддержке современного российского искусства. Мы сосредоточимся на двух направлениях - "Винзавод" New Names и образовательных проектах - в рамках которых откроем три новые масштабные программы", - привели "Интерфаксу" во вторник слова президента Фонда поддержки современного искусства "Винзавод" Софьи Троценко.

Речь идет о программе "Винзавод Vision", ежегодном конкурсе для кураторов, финалисты которого получат финансовую поддержку и возможность реализовать выставку на одной из площадок "Винзавода".

Другой станет "Лаборатория художественной критики" - проект, нацеленный на "воспитание новой генерации российской арт-критики и преодоление разрыва между искусством и обществом".

Проект "Винзавод" Open" планирует объединить лучшие российские образовательные инициативы в области искусства.

Теги: Москва, ЦСИ Винзавод
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Культура
Мединский предложил ограничивать число показов каждого фильма в кинотеатрахМединский предложил ограничивать число показов каждого фильма в кинотеатрах
Кроме того, министр предлагает ввести отчисления с каждого билета на поддержку отечественного киноПодробнее
"Нелюбовь" Звягинцева вошла в шорт-лист премии "Оскар""Нелюбовь" Звягинцева вошла в шорт-лист премии "Оскар"
Ранее этот фильм был номинирован на "Золотой глобус"Подробнее
"Звездные войны": возвращение надежды"Звездные войны": возвращение надежды
В российский прокат вышел восьмой эпизод космической саги "Звездные войны"Подробнее
Мединский раскритиковал инициативы Кобзона и лоббирование им проектовМединский раскритиковал инициативы Кобзона и лоббирование им проектов
Так глава Минкультуры ответил на слова Кобзона, что его предложения отвергают, и на его проекты нет средств, "а на Серебренникова есть"Подробнее
"Нелюбовь" Звягинцева номинировали на "Золотой Глобус""Нелюбовь" Звягинцева номинировали на "Золотой Глобус"
Ранее картину Звягинцева выдвинули на "Оскар"Подробнее
Премьера "Нуреева": много шума из ничегоПремьера "Нуреева": много шума из ничего
Корреспондент "Интерфакса" побывал на скандальной постановке Кирилла Серебренникова в БольшомПодробнее
Организаторы "Артдокфеста" отменили показ украинского фильма "Война ради мира"Организаторы "Артдокфеста" отменили показ украинского фильма "Война ради мира"
Фильм, который заявлен как картина о "добровольцах, защищавших целостность страны", хотели показать в Чешском центреПодробнее
"Падение ордена" или история про "средневековый спецназ""Падение ордена" или история про "средневековый спецназ"
На телеканале History выходит сериал о поисках Святого Грааля в условиях Fake newsПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 19 декабря5 фото
19 декабря
Фотохроника 19 декабря
Крушение поезда в США6 фото
19 декабря
Крушение поезда в США
Лучшие фото недели10 фото
15 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВероятной причиной падения самолета в Нарьян-Маре назвали отказ двигателяВ РоссииВерховный суд смягчил приговор экс-главе антикоррупционного главка МВД СугробовуВ РоссииЗащита Улюкаева обжаловала приговорВ РоссииВ Москве по подозрению в шпионаже арестовали гражданина НорвегииЭкономикаВ России впервые атаковали банк через систему SWIFTВ РоссииЧисло погибших в результате крушения самолета в Нарьян-Маре возросло до четырех

Местные власти подтвердили ликвидацию устроителя взрыва в доме в Ставрополе

Местные власти подтвердили ликвидацию устроителя взрыва в доме в СтаврополеЖильцы многоэтажки вернулись в свои квартиры Подробнее

США подготовили новый проект резолюции с ужесточением санкций против КНДР

Сессия ГА ООН на экстренном заседании рассмотрит вопрос о статусе Иерусалима

Тиллерсон отверг данные об отмене совместных с Сеулом учений на время Олимпиады

Тиллерсон отверг данные об отмене совместных с Сеулом учений на время ОлимпиадыОн подтвердил готовность к переговорам с Пхеньяном Подробнее

Источник сообщил о ликвидации устроившего взрыв в доме в Ставрополе человека

Источник сообщил о ликвидации устроившего взрыв в доме в Ставрополе человекаОн отказался выйти и сдаться Подробнее

Место взрыва в ставропольской многоэтажке оцеплено

Генассамблея ООН приняла предложенную РФ резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

Против высказались только США и Украина Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru