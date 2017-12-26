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Культура Итоги года: 2017

Итоги 2017 года в кино

Киноскандал года, возвращение года и хорошее кино про супергероев

Итоги 2017 года в кино
Кадр из сериала "Твин Пикс"
Фото: Showtime

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В дополнение к опубликованному ранее списку лучших фильмов 2017 года, "Интерфакс" вспомнил фильмы-события, которые будоражили мир кино и волновали киноманов в уходящем году.

Хорошее супергеройское кино

2017 год запомнился выходом нескольких супергеройских фильмов, примечательных не только достижениями в области компьютерной графики, но и своим высоким качеством. Началось все с "Логана" - последнего фильма про Росомаху из вселенной Людей Икс в исполнении Хью Джекмана. Премьера ленты состоялась на Берлинском кинофестивале, где вообще-то такие фильмы не жалуют (а охотно берут кино про мигрантов и политзаключенных, ЛГБТ-радикалов и Холокост). Кинокритики после показа назвали "Логана" прорывом, новым словом в мире супергеройского кино, мощным художественным высказыванием и т.д.

Кадр из фильма "Логан"
Кадр из фильма "Логан"
Фото: официальный сайт фильма

Остальные фильмы из супергеройской когорты, вышедшие в 2017 году, до этого уровня, может, не дотянули, но, вероятно, к нему и не стремились. "Стражи галактики" и "Тор: Рагнарнек" упрочили статус студии Marvel (и гиганта Disney, которой она принадлежит) как главного производителя киноразвлечений, а также доказали, что комедийное супергеройское кино - это то, что нужно зрителям (в этом направлении разворачивается и DC, что заметно, например, в "Лиге справедливости"). Закрыли год новые "Звездные войны"​, которые критики - с неизбежными в случае с любыми "Звездными войнами" оговорками - назвали одним из лучших эпизодов серии.

Киноскандалы

Еще 5 отличных фильмов (которые не вошли в список лучших)

-"Перестрелка"
-"Удача Логана"
-"Сделано в Америке"
-"Малыш на драйве"
-"Битва полов"

Главным киноскандалом года стал фильм Даррена Аронофски "мама!" (именно так - с маленькой буквы и с восклицательным знаком в конце). Режиссера "Реквиема по мечте" и "Черного лебедя" и раньше упрекали в эстетстве и претенциозности, но именно "мама!" с Дженнифер Лоуренс и Хавьером Бардемом в главных ролях вызвала настоящий потоп критики. Аронофски, перенесшего на экран библейские сюжеты (примерно), ругали за безмерные амбиции, махровую пошлость и скучную аморальность (за посягательство на святое как раз почти и не ругали), но ни один другой фильм 2017 года, пожалуй, не вызвал такой горячей дискуссии.

Кадр из фильма "мама!"
Кадр из фильма "мама!"
Фото: Protozoa Pictures

Скандал другого рода произошел из-за фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда", рассказывающего об отношениях императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Задолго до выхода ленты в прокат, когда ее еще никто не видел, депутат госдумы Наталья Поклонская обвинила "Матильду" в оскорблении чувств верующих: по мнению народной избранницы, кино о личной жизни императора оскорбляет память страстотерпца. В результате единомышленники Поклонской собирали подписи против кино и даже подожгли кинотеатр в Екатеринбурге за показ фильма. Сторонники режиссера апеллировали к здравому смыслу и писали обращения в его защиту в органы власти. Градус противостояния поднялся настолько, что министр культуры Владимир Мединский заявил, что не может это больше терпеть, и обратился в МВД. Несмотря на ряд исков, петиций и угроз, фильм все же вышел в широкий прокат в России - и оказался средним.

Иногда они возвращаются

Главные документальные фильмы 2017 года:

- Я вам не негр (I Am Not Your Negro), реж. Рауль Пек;

- Лица, деревни (Faces Places), реж. Аньес Варда;

- Экслибрис: Нью-Йоркская публичная библиотека (Ex Libris: The New York Public Library), реж. Фредерик Вайсман

В 2017 году на экраны вышли продолжения нескольких фильмов с культовым статусом. Дэнни Бойл снял "Т2 Трейнспоттинг", в кино показали отреставрированного "Терминатора", еще к двум возвращениям легенд оказался причастен Ридли Скотт: на экраны вышли "Чужой: Завет", снятый им самым, и "Бегущий по лезвию 2049", который доверили канадцу Дени Вильневу. Но за главный камбэк оказался ответственен все-таки не он. Спустя 25 лет, как в Черном вигваме и обещала Лора Палмер, вернулся "Твин Пикс" - с теми же актерами и Дэвидом Линчем в режиссерском кресле. На этот раз Линчу дали полную свободу, что обернулось зрительским недоумением (все почувствовали себя, как в том меме с Траволтой) и породило десятки журналистских статей типа "Что на самом деле произошло в серии Н". Все, по обещаниям создателей, должен был прояснить финал, но что произошло в последней серии, кажется, не понимает никто (кроме Линча). Нужен четвертый сезон, чтобы разобраться.

Теги: кино
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