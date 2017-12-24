Мединский не увидел последствий для создателей "Нуреева" из-за маек с лозунгами

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Выход создателей балета "Нуреев" на сцену Большого театра в майках "Свободу режиссеру" в поддержку Кирилла Серебренникова никак не повлияет на судьбу постановки и не отразится на их собственной, заверяет министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Нет, не повлияет (выход создателей балета после финала постановки на сцену в майках "Свободу режиссеру" на судьбу постановки - ИФ). Даже на дальнейшую судьбу этих людей это никак не повлияет. (...) Люди творческие, свободные. Хочу - такую майку надел, хочу - сякую. У нас же не Америка, у нас за это (...), так сказать, от профессии не отлучают. (...) По воспоминаниям актрис 30-летней давности, у нас никого от профессии не отлучают. Мы - свободная страна", - сказал министр в воскресенье в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

Премьера балета "Нуреев" прошла в Большом театре 9 и 10 декабря.

Над постановкой, кроме режиссёра Серебренникова, который находится под домашним арестом по делу "Седьмой студии", работали композитор Илья Демуцкий, хореограф-постановщик Юрий Посохов. Последние и выходили на поклон после финала постановки в футболках с фотографией и надписью в поддержку коллеги.

Мединский также отметил, что Серебренников на посту худрука сам выбрал модель, при которой "отвечал за все", когда творческая личность совмещала руководство театром, занималась хозяйственной деятельностью.

"У нас есть театры, где от этой подписи в платежке худрука за уши не оттащить. Он никогда в жизни не хочет делегировать никому никакие полномочия. Он всем руководит сам, вплоть до выбора туалетной бумаги", - отметил глава Минкультуры.

"Есть театры, где эти функции разделены неформально. Там худрук вроде бы как первое лицо, но реально он выдает генеральную доверенность, а всем хозяйством занимается его первый замдиректора. Есть модели, где это вообще разные лица. Серебренников выбрал на тот момент модель, при которой он отвечал за всё", - пояснил министр.

Режиссер Кирилл Серебренников, экс-директор "Гоголь-Центра" Алексей Малобродский, бывший гендиректор автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" Юрий Итин, а также бывший главбух организации Нина Масляева обвиняются в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета на культурный проект "Платформа".