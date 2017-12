Лучшие фильмы 2017 года по версии "Интерфакса"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - "Интерфакс" по традиции выбрал лучшие фильмы уходящего года. Победители международных кинофестивалей, любимцы кинокритиков или же дебюты - всем им стоит уделить время на длинных новогодних каникулах.

О политкорректности и о том, почему она не работает, рассказывает победитель последнего Каннского кинофестиваля "Квадрат" шведа Рубена Эстлунда. Датчанин Кристиан (Класс Банг) недавно занял должность куратора музея современного искусства в Стокгольме - оплоте творческой свободы в одном из самых передовых обществ мира. Кристиан готовит к открытию арт-объект "Квадрат" на площади (и то, и другое соответственно - "square"), внутри которого все должны помогать друг другу. Но нелепое мелкое ЧП в результате оборачивается знакомством главного героя с изнанкой общества равноправия и полноправным вхождением абсурда в его жизнь. "Квадрат" - удивительно меткое описание современного западного мира, и, к слову, в отличие от многих обладателей "Золотой пальмовой ветви", очень простое для просмотра кино, увлекательное и остроумное.

"По ту сторону надежды" (реж. Аки Каурисмяки, Финляндия)

Казалось бы, когда живой классик финн Аки Каурисмяки выбирает для "По ту сторону надежды" – по его заверениям, своей последней картины – тему мигрантов, это чистой воды конъюнктура. Про беженцев в Европе за последние несколько лет не снимал кино только ленивый. Так, на Берлинском кинофестивале, где Каурисмяки получил награду за режиссуру, годом ранее победил тоже фильм про мигрантов. Но это только кажется. История сирийского беженца, который во время скитаний по Европе волей судьбы оказался в Финляндии, рассказана с удивительным гуманизмом. В Хельсинки (а потом и в самом задрипанном баре столицы Финляндии) Каледа из Сирии встречаются нацисты, бессердечные еврочиновники и добрые местные жители. Кризису европейских ценностей и крушению самих устоев европейской цивилизации, о которых стали говорить в связи с наплывом мигрантов, Каурисмяки дает простой ответ – надо быть добрее.

"В этом мире я больше не чувствую себя как дома" (реж. Мэйкон Блэр, США)

Картина со сложным названием "В этом мире я больше не чувствую себя как дома" (I Don't Feel at Home in This World Anymore) отлично подойдет для первого знакомства с участниками программ "Сандэнса" – главного фестиваля независимого кино планеты. Собственно, главный приз "Сандэнса" в этом году лента и взяла. Медсестра Рут (Мелани Лински) ведет ничем не примечательную жизнь, пока в один день неизвестные не крадут у нее из дома ноутбук и столовое серебро. Но все объяснения в полиции, что вилки-ложки бабушкины и их нужно вернуть, ей отвечают, что в мире бывают проблемы и посерьезнее. После этого Рут встает на тропу войны, на которой ей встретятся хамы, придурки, люди, которые спойлерят книги и Элайджа Вуд с сюрикенами (совершенно великолепный в этой роли). Но дорога эта опасная – и доведет героиню в итоге до разрыва реальности, из которого прет всякий сюр. "В этом мире я больше не чувствую себя как дома" - кино сырое, как часто бывает с дебютами (до этого режиссер Майкон Блэр преимущественно играл сам, а также спродюсировал отличную "Зеленую комнату"), но уж больно занимательное и непосредственное – такое, пожалуй, могло появится только в мире независимого кино.

"Прочь" (реж. Джордан Пил, США)

"Прочь", который критики единогласно называют одним из главных фильмов уходящего года, - тоже режиссерский дебют. История темнокожего юноши, который с некоторыми опасениями (весьма, как окажется, оправданными) едет в какую-то глушь знакомиться с родителями своей белой девушки, доказала, что рассуждения об исчерпанности сценарных ходов - самооправдательный треп безыдейных. Режиссер Джордан Пил неожиданно снял картину, в которой прямо по постмодерну перевернул отношения между темнокожими и белыми в современной Америке. В год факельных демонстраций сторонников Конфедерации в США картина оказалась актуальней некуда, но и для тех, для кого этот вопрос не стоит ребром, кино не менее захватывающее.

"Детройт" (реж. Кэтрин Бигелоу, США)

Режиссер Кэтрин Бигелоу свой "Оскар" получила за "Повелителя бури" - художественное кино, основанное на реальных событиях. Ее последняя лента эту линию продолжает – фильм рассказывает о массовых беспорядках в черных районах Детройта, вспыхнувших в 1967 году во многом из-за произвола преимущественно белых полицейских. Бигелоу тут явно на стороне темнокожих (это почти все главные герои и единственная звезда ленты Джон Бойега), но фильм нельзя упрекнуть в дидактизме. Режиссер выбирает один конкретный сюжет: кино, которое начинается как хроника масштабных погромов, к середине замыкается в одном отеле, где разворачиваются события, отдаленно напоминающие стэнфордский эксперимент. И хотя массовые разрушения - это всегда увлекательно, едва ли не интереснее следить за тем, как Бигелоу ведет повествование, укрупняет планы, - показывает высокий класс режиссуры одним словом.

"Позови меня своим именем" (реж. Лука Гуаданьино, Италия)

"Позови меня своим именем", получивший высокие оценки критиков по всему миру, рассказывает простую историю: летом 1983 года в Италии, где зреют персики, а люди томятся от жары и скуки, на дачу к профессорской семье приезжает погостить красавец-ученый из Америки (Арми Хаммер). Во время завтраков на веранде и научных бесед в кабинете между сыном профессора (Тимоти Шаламе) и его гостем возникают чувства. То, что это история любви однополой, не так и важно - принципиально то, что это рассказ о первой любви, с ее надеждами, страхами и неизбежным финалом. Она как то жаркое и ленивое итальянское лето (а натура - одно из ключевых слагаемых обаяния этого фильма, снятого итальянским режиссером Лукой Гуаданьино), которое, кажется, длится вечно, но обязательно кончится.

"Заложники" (реж. Резо Гигинеишвили, Россия, Грузия)

"Заложники" Резо Гигинешвили основаны на реальных событиях – в 1983 году группа молодых людей захватила самолет в Грузии, чтобы на нем улететь на Запад. О печальном финале истории можно узнать в один клик, но у фильма (а заложники в его заглавии, конечно, не только пассажиры самолета, который хотели увести молодые люди, но и они сами) не обличительный пафос. Эта история показана как трагедия молодости (ее на экране воплощают прекрасные молодые грузинские актеры, в том числе Тинатин Далакишвили и Иракли Квирикадзе), которая со свойственным ей максимализмом жаждет безграничной свободы. Хрупкая красота на экране бесценна.

Экранизация романа Стивена Кинга про инфернального клоуна, который раз в 27 лет похищает детей из маленького американского городка, оказалась не проходным голливудским блокбастером, но сжатыми в два с половиной часа "Странными делами" (из сериала в фильм перешел и один из главных актеров Финн Вулфард), только гораздо страшнее. "Оно" аргентинца Андреса Мускетти - кино жесткое, больное, злое, где сверхъестественное зло встречается с домашним насилием и окриками "шалава" в школе. Кино о надеждах и страхах детства, которые тем сильнее и ярче, что их еще не умеют усмирять - и плохо различают с реальностью. В результате одно из лучших – и уж точно самых запоминающихся – высказываний на тему взросления в этом году.

Очередной шаг к утверждению студии Pixar в роли производителя современной классики. История мальчика Мигеля из мексиканской деревни, который попадает в мир мертвых, где пытается получить у покойных родственников-сапожников благословение на карьеру музыканта и попутно восстанавливает белые пятна в родословной. Кино про семейные ценности, любовь, терпение и понимание, на сеансах которого плакали полные залы, "Тайна Коко" учит, что главное - не забывать.

"Аритмия" Бориса Хлебникова и другое русское кино

"Аритмия" не только взяла главный приз фестиваля "Кинотавр", но и, что гораздо важнее (и реже), завоевала широкую зрительскую любовь. Фильм о враче скорой (Александр Яценко), у которого все плохо на работе и дома (его жену играет прекрасная Ирина Горбачева) был воспринят как наконец-то кино про нас (и сделал хит Валентина Стрыкало 2014 года про яхту-парус хитом и 2017 года) - и без чернухи. Вот она какая народная любовь.

Уходящий год также был отмечен успехом "Нелюбви" Андрея Звягинцева. Представленная в Каннах лента про то, как можно не увидеть трагедию за соцсетями и телепрограммами, была отмечена призом жюри, после чего начала триумфальное шествие по другим фестивалям, где собрала еще россыпь наград. Последние взятые рубежи – включение в шортлист "Оскара" и "Золотого глобуса", получит ли лента награды в Америке станет известно уже в следующем году.

На последнем Каннском фестивале отметили и дебютный фильм ученика Александра Сокурова Кантемира Балаганова "Теснота". Лента о том, как в Нальчике в 1994 году из еврейской семьи похищают сына, напоминает "Кавказского пленника", но, как ни странно, оказывается едва ли не жестче. Из-за своей прямоты и отсутствия желания скруглить, пощадить зрительские чувства (эти принципиальность и упорство воплощены прежде всего в главной героине фильма в исполнении Дарьи Жовнер) лента оказалась одним из самых сильных кинематографических высказываний года.