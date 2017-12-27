Премьера фильма Германа-младшего "Довлатов" в РФ намечена на 1 марта

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Фильм Алексея Германа-младшего "Довлатов", мировая премьера которого состоится в рамках основной конкурсной программы 68-го Берлинале в феврале, выйдет в прокат в России 1 марта 2018 года, сообщили журналистам в пресс-службе The Walt Disney Company в среду.

Фильм рассказывает о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде в ноябре 1971 года, почти за год до его отъезда в Таллин летом 1972 года. В июле того же года из СССР эмигрирует друг Довлатова, будущий лауреат Нобелевской премии Иосиф Бродский. По словам режиссера, этот период жизни двух великих русских писателей-эмигрантов он выбрал не случайно.

Зрители увидят театральную и литературную жизнь Ленинграда, киностудию "Ленфильм", БДТ, столкновение с криминалом, чтение стихов и много другое.

Роли в картине исполнили Милан Марич (Довлатов), Данила Козловский, Елена Лядова, Светлана Ходченкова, Антон Шагин, Артур Бесчастный.

68-й Берлинале пройдёт с 15 по 25 февраля. Жюри возглавит немецкий режиссер и сценарист Том Тыквер. Смотр впервые откроется не фильмом, а мультфильмом. Им станет "Собачий остров" У.Андерсона, роли в котором озвучили Билл Мюррей, Тильда Суинтон, Йоко Оно и другие.