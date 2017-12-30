Театр балета Бориса Эйфмана покажет "Братьев Карамазовых" в Пекине

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Театра балета Бориса Эйфмана начнет 2018 год с гастролей в столице Китая.

Как сообщает пресс-служба театра, они пройдут с 5 по 7 января на сцене Театра Тяньцяо и станут вторым визитом труппы в китайскую столицу в сезоне 2017-2018 годов. Пекинские зрители впервые увидят балет "По ту сторону греха" - хореографическую интерпретацию романа Федора Достоевского "Братья Карамазовы".

Спектакли петербургского коллектива в Пекине состоятся в рамках Третьего Китайского международного балетного сезона - масштабного проекта, программа которого включает выступления танцовщиков ведущих трупп России, США, Франции и других стран. Открытие этого фестиваля прошло в ноябре 2017 года и ознаменовалось двумя гала-концертами. В них приняли участие солисты труппы Эйфмана Олег Габышев и Любовь Андреева.

Последний раз театр посещал Китай в сентябре 2017 года. 4 месяца назад в Пекине и Шанхае были представлены балеты "Анна Каренина" и "Роден, ее вечный идол".

Балет Эйфмана "По ту сторону греха" на музыку Сергея Рахманинова, Рихарда Вагнера, Модеста Мусоргского (премьера состоялась в 2013 году) - новое пластическое прочтение хореографом романа Достоевского "Братья Карамазовы". Кардинально переработав свой собственный спектакль "Карамазовы" 1995 года, Эйфман создал эмоционально и интеллектуально насыщенную балетную психодраму, отмечает пресс-служба.