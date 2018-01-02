В Третьяковке запланирован юбилейный вечер Оскара Рабина

Москва. 2 января. ИНТЕРФАКС - Государственная Третьяковская галерея (ГТГ) проведет вечер, приуроченный к 90-летию художника Оскара Рабина, одного из первых отечественных "нонконформистов".

"Вечер, приуроченный к 90-летию художника Оскара Рабина состоится 2 января в 16:00 по Москве в Третьяковской галерее на Крымском Валу. Вход на вечер свободный", - сообщили журналистам в пресс-службе ГТГ.

Планируется, что на мероприятии выступят Леонид Бажанов, Александр Юликов и другие художники, искусствоведы, друзья О.Рабина, который в настоящее время живет в Париже.

Оскар Рабин родился 2 января 1928 года в Москве. Он является одним из основателей неофициальной художественной группы "Лианозово" и один из первых отечественных мастеров, которых принято называть "нонконформистами".

Среди первых покупателей картин Рабина, в конце 1950-х годов, были первые советские коллекционеры: Г. Костаки, А. Мясников, Е. Нутович, иностранные дипломаты и журналисты.

В 1960-х творчество Рабина подвергалось критике. В 1964 году работы художника впервые были представлены на зарубежной выставке в Лондоне. А осенью 1974 года Рабин стал инициатором и одним из главных организаторов выставки работ художников-нонконформистов в Битцевском лесопарке, так называемой "Бульдозерной выставки".

Работы Рабина находятся в собраниях ГТГ, Русского музея, Государственном центре современного искусства, частных российских коллекциях, собраниях США, Франции, Германии, Великобритании.