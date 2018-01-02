Главные новости
В миреВ Тегеране в связи с беспорядками задержали 450 человекВ РоссииПутин рассказал об отсутствии дискомфорта от телекамерВ миреСеул пригласил Пхеньян обсудить на высоком уровне пути улучшения отношений
Культура

В Третьяковке запланирован юбилейный вечер Оскара Рабина

Москва. 2 января. ИНТЕРФАКС - Государственная Третьяковская галерея (ГТГ) проведет вечер, приуроченный к 90-летию художника Оскара Рабина, одного из первых отечественных "нонконформистов".

"Вечер, приуроченный к 90-летию художника Оскара Рабина состоится 2 января в 16:00 по Москве в Третьяковской галерее на Крымском Валу. Вход на вечер свободный", - сообщили журналистам в пресс-службе ГТГ.

Планируется, что на мероприятии выступят Леонид Бажанов, Александр Юликов и другие художники, искусствоведы, друзья О.Рабина, который в настоящее время живет в Париже.

Оскар Рабин родился 2 января 1928 года в Москве. Он является одним из основателей неофициальной художественной группы "Лианозово" и один из первых отечественных мастеров, которых принято называть "нонконформистами".

Среди первых покупателей картин Рабина, в конце 1950-х годов, были первые советские коллекционеры: Г. Костаки, А. Мясников, Е. Нутович, иностранные дипломаты и журналисты.

В 1960-х творчество Рабина подвергалось критике. В 1964 году работы художника впервые были представлены на зарубежной выставке в Лондоне. А осенью 1974 года Рабин стал инициатором и одним из главных организаторов выставки работ художников-нонконформистов в Битцевском лесопарке, так называемой "Бульдозерной выставки".

Работы Рабина находятся в собраниях ГТГ, Русского музея, Государственном центре современного искусства, частных российских коллекциях, собраниях США, Франции, Германии, Великобритании.

Теги: Москва, Третьяковская галерея, Оскар Рабин
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Культура
Итоги 2017 года в киноИтоги 2017 года в кино
Киноскандал года, возвращение года и хорошее кино про супергероевПодробнее
Умер композитор Владимир ШаинскийУмер композитор Владимир Шаинский
Автор музыки к мультфильму про Чебурашку и Крокодила Гену скончался на 93-м году жизниПодробнее
Лучшие фильмы 2017 года по версии "Интерфакса"Лучшие фильмы 2017 года по версии "Интерфакса"
Победители Каннского фестиваля и "Сандэнса", призер Берлинале и "Яхта, парус"Подробнее
Мединский не увидел последствий для создателей "Нуреева" из-за маек с лозунгамиМединский не увидел последствий для создателей "Нуреева" из-за маек с лозунгами
После финала постановки создатели балета вышли на сцену Большого театра в майках "Свободу режиссеру", поддержав таким образом Кирилла СеребренниковаПодробнее
Людмиле Гурченко поставят памятник в ХарьковеЛюдмиле Гурченко поставят памятник в Харькове
Памятник должны установить на родине актрисы в следующем годуПодробнее
"КиноПоиск" назвал главные фильмы года"КиноПоиск" назвал главные фильмы года
Российским зрителям больше всего понравились "Ла-Ла Ленд" и "Аритмия", главными звездами оказались Том Харди и Александр ПетровПодробнее
Мединский предложил ограничивать число показов каждого фильма в кинотеатрахМединский предложил ограничивать число показов каждого фильма в кинотеатрах
Кроме того, министр предлагает ввести отчисления с каждого билета на поддержку отечественного киноПодробнее
"Нелюбовь" Звягинцева вошла в шорт-лист премии "Оскар""Нелюбовь" Звягинцева вошла в шорт-лист премии "Оскар"
Ранее этот фильм был номинирован на "Золотой глобус"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Виды уходящего года13 фото
28 декабря 2017 года
Виды уходящего года
Цитаты года12 фото
28 декабря 2017 года
Цитаты года
Профессия: Снегурочка10 фото
29 декабря 2017 года
Профессия: Снегурочка
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВ Тегеране в связи с беспорядками задержали 450 человекВ РоссииПутин рассказал об отсутствии дискомфорта от телекамерВ миреСеул пригласил Пхеньян обсудить на высоком уровне пути улучшения отношенийВ миреДональд Трамп призвал к переменам в ИранеВ РоссииВ 30 аэропортов России перед Новым годом поступили звонки о минированииСпортВ Сеуле приветствовали готовность Пхеньяна участвовать в зимних Играх-2018

Дипломаты из США задолжали Лондону более 300 тыс. фунтов стерлингов за год

Шарапова вышла в четвертьфинал турнира в Китае

Ледокол "Илья Муромец" прибыл на Северный флот

Ледокол "Илья Муромец" прибыл на Северный флотЭкипаж нового судна совершил свой первый переход с Балтийского моря в Кольский залив Подробнее

Назван состав сборной России по биатлону на этап Кубка мира в Оберхофе

СМИ узнали о планах Индии приобрести у России высокоточные авиабомбы

В Тегеране в связи с беспорядками задержали 450 человек

В Тегеране в связи с беспорядками задержали 450 человекЗа почти неделю антиправительственных волнений в Иране погибли уже 20 человек Подробнее

Исламабад возмутили слова Трампа о поддержке террористов Пакистаном

В МИД Пакистана для объяснений вызвали американского посола Подробнее

Границу Украины в первый день биометрического контроля пересекли 1,9 тыс. россиян

Туман в Волгограде стал причиной задержки авиарейсов из Москвы и обратно

ЕС призвал власти Ирана к уважению прав граждан на мирные манифестации

На закрытой Военно-Грузинской дороге скопилось около сотни машин

В Иране еще девять человек стали жертвами беспорядков

Уголовное дело возбуждено после гибели семи человек в оренбургском селе

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru