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Культура

Большой театр в марте начнет продажу билетов на июньский блок показов "Нуреева"

Пока неизвестно, по какой схеме будет проходить продажа билетов

Большой театр в марте начнет продажу билетов на июньский блок показов "Нуреева"
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Новая партия билетов на балет "Нуреев" в Большом театре поступит в продажу в марте, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГАБТ.

"Новый блок показов "Нуреева" намечен на июнь, билеты поступят в кассы театра за три месяца до этого, то есть в марте", - сообщил собеседник агентства.

Премьера балета "Нуреев" в постановке Кирилла Серебренникова прошла на Исторической сцене Большого театра 9 и 10 декабря. Спектакль вызвал общественный резонанс из-за "дела Седьмой студии", фигурантом которого является худрук "Гоголь-центра" Серебренников.

В августе 2017 года он был задержан в Петербурге во время съемок своего фильма и доставлен в Москву, где был помещен под домашний арест. Режиссер не смог лично завершить подготовку к премьере, поскольку сделать это не разрешило следствие. Он также не смог посетить премьеру.

Билеты на премьеру балета были проданы за один день. В связи с повышенным интересом к балету "Нуреев" Большой театр ввел специальную программу предварительной продажи билетов. Всего на продажу было выставлено по 500 билетов на каждый спектакль. Продажа осуществлялась только по паспорту покупателя, в одни руки можно было приобрести не более двух билетов и только на одну из дат. Второй билет продавался при наличии паспорта второго зрителя. На билете указывались фамилии и данные паспортов зрителей.

Как будет осуществляться покупка билетов на показы в июне, пока не уточняется.

Теги: Большой театр, Москва, Нуреев
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