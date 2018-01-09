Объявлены номинанты на премию BAFTA

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Мелодрама Гильермо дель Торо "Форма воды" стала лидером по числу номинаций на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Фэнтези об уборщице в военной лаборатории и мутанте претендует на 12 статуэток, в том числе в номинациях "Лучший фильм", Лучший режиссер", "Лучшая актриса", "Лучшая актриса второго плана".

Триумфатор премии "Золотой глобус" фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" представлен в 9 номинациях, включая "Лучший фильм", "Лучший британский фильм", "Лучший режиссер", "Лучшая актриса" и "Лучший актер второго плана".

Кроме того, на 9 наград - включая "Лучший фильм" и "Лучший британский фильм" - претендует картина "Тёмные времена", роль Уинстона Черчилля в которой исполнил Гэри Олдмэн. Он поборется за BAFTA в номинации "Лучший актер".

Фильмы "Бегущий по лезвию 2049" и "Дюнкерк" представлены в 8 номинациях.

Картина Андрея Звягинцева "Нелюбовь" претендует на BAFTA в категории "Лучший фильм на иностранном языке". В номинации также представлены драма "Она" Пола Верховена, картина Анджелины Джоли "Сначала они убили моего отца", южнокорейский эротический триллер "Служанка" режиссера Пан Чхан Ука и "Коммивояжёр" иранского режиссёра Асгара Фахради.

Вручение наград пройдет 18 февраля.