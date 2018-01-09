Выставку Джока Стерджеса "Без смущения" продлили еще на пять дней

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Резонансную выставку Джока Стерджеса в Центре фотографии имени братьев Люмьер продлили в связи с ее популярностью, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе галереи.

"Выставку решили продлить в связи с популярностью у посетителей. Она завершится 13 января, а не 8 января, как предполагалось ранее. В данный момент d зале на постоянной основе работает смотритель (чтобы обеспечить необходимые меры безопасности - ИФ)", - пояснили "Интерфаксу" в музее во вторник.

Как ранее рассказали "Интерфаксу" в Центре Фотографии, было увеличено количество охранников на входе в галерею, они будут досматривать посетителей. Кроме того, впервые один охранник будет присутствовать в зале, где проходит выставка.

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Впервые выставка "Джок Стерджес. Без смущения" открылась в Центре фотографии братьев Люмьер в начале сентября 2016 года. Она состояла из фотографий семей нудистов Франции, Северной Калифорнии и Ирландии, с которыми Стёрджес дружил и общался. Автор фотографировал их на протяжении своей долгой творческой карьеры.

Вскоре после открытия сенатор Елена Мизулина и детский омбудсмен Анна Кузнецова обратились в Генпрокуратуру с требованием проверить выставку. А замминистра культуры Владимир Аристархов выразил мнение, что организаторы выставки "Джок Стерджес. Без смущения" сознательно пошли на провокацию, поскольку ее содержание нарушает принятые в обществе законы нравственности.

Из-за возникшего общественного резонанса и по согласованию с представителями общественной палаты организаторы приняли решение ее закрыть.

Смотр под названием "Без смущения 2.0" открылся 8 декабря 2017 года. В день открытия активист движения SERB Александр Петрунько облил одну из фотографий некоей плохо пахнущей жидкостью. Он был задержан, а затем Замоскворецкий суд Москвы назначил ему восемь суток административного ареста.