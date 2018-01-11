Мэрия Москвы начала прием заявок на гранты "Открытая сцена"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В Москве начался прием заявок на конкурс грантов проекта "Открытая сцена", сообщает портал мэрии российской столицы.

Творческое соревнование среди профессиональных коллективов и режиссеров-постановщиков проводит департамент культуры Москвы. Победители получат гранты на постановку спектаклей, а также на работу над музыкальными проектами и программами.

Конкурс в рамках проекта "Открытая сцена" проводится с 2012 года. Его основная задача - поддержка одаренной молодежи.

За время проведения конкурса обладателями грантов стали художественный руководитель Театра имени Владимира Маяковского Миндаугас Карбаускис, художественный руководитель Мастерской Петра Фоменко Евгений Каменькович, художественный руководитель Лаборатории Дмитрия Крымова в Школе драматического искусства Дмитрий Крымов, художественный руководитель Центра имени Всеволода Мейерхольда Виктор Рыжаков.

Поддержку правительства Москвы также получают молодые музыканты. Среди них приглашенный режиссер театра "Новая опера" Наталья Анастасьева, солистка Московского театра оперетты Жанна Жердер, главный режиссер Камерного музыкального театра имени Б.А.Покровского Михаил Кисляров, режиссер Большого театра Игорь Ушаков.

Заявки принимают до 31 января. Подробности об участии в конкурсе размещены на сайте департамента культуры Москвы.