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Культура

Фестиваль "Русские сезоны" открыт в Риме

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Старт фестивалю культуры России "Русские сезоны" в Италии дали вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец и представители итальянского правительства, передает корреспондент "Интерфакса".

"Хочу особенно поблагодарить итальянских коллег за их огромнейшую поддержку и пожелать "Русским сезонам" открыть дорогу к новым совместным проектам и поможет нашим народам лучше узнать и понять друг друга", - сказала О.Голодец на церемонии открытия фестиваля в концертном зале Национальной академии Святой Цецилии в Риме в воскресенье.

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По ее словам, Италию и Россию связывают "очень серьезные культурные связи", и "взаимодействие двух культур всегда порождает новые интересные события на мировой арене".

Российский вице-премьер также отметила большой спрос на российскую культуру в Италии - интерес у итальянской публики есть не только в концертах и спектаклях, но и в экспозициях крупнейших отечественных музеев, особенно из Эрмитажа и Царского Села.

В свою очередь, заместитель министра при председателе Совета министров Итальянской Республики Мария Елена Боски также отметила культурные связи между Россией и Италией и важность дальнейшего сотрудничества в культурной сфере.

Участники церемонии также ознакомились с выставкой, посвященной творческому пути русского композитора Петра Чайковского (1840-1893) "Чайковский. Симфония жизни". Выставка организована на базе фондов Российского национального музея музыки (им. Глинки) - она включает, в частности, фотографии молодого П.Чайковского, страницы авторских рукописей знаменитых симфоний, обложки первых прижизненных изданий сочинений, виды городов и мест России, где творил или выступал композитор - в том числе фотографии Московской консерватории и дома П.Чайковского в Клину.

Церемония продолжается концертом Государственного академического Мариинского театра под руководством знаменитого дирижера Валерия Гергиева. В нем, как ожидается, также примут участие музыканты оркестра и хора римской академии Святой Цецилии.

Как сообщалось, в рамках фестиваля "Русские сезоны" в ближайшие 12 месяцев в 40 городах Италии пройдут десятки концертов, спектаклей и выставок, в том числе гастроли Большого театра и выставка Государственного Эрмитажа. Всего - порядка 255 мероприятий в 40 городах Италии.

Примерная программа фестиваля на весь год была опубликована ранее. Помимо концертов и спектаклей, запланированы показы отечественных фильмов в рамках кинофестивалей, выставки российских музеев, цирковые выступления, чемпионат по историческому средневековому бою и ледовое шоу. Также в Италии будет представлена и русская православная культура - среди участников заявлен Патриарший совет по культуре Московского Патриархата.

В прошлом году "Русские сезоны" проходили в Японии. Организатором фестиваля выступает правительство РФ.

Теги: Русские сезоны, Рим
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