На Берлинском кинофестивале покажут фильмы Стивена Содерберга и Руперта Эверетта

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В конкурсную программу Берлинского кинофестиваля включен новый фильм Стивена Содерберга "Не в себе" (Unsane) с Клер Фой и Джуно Темпл, картина филиппинца Лав Диаса "Сезон дьявола" и "Операция "Шаровая молния" бразильца Жозе Падилья с Розамундой Пайк и Даниэлем Брюлем. Об этом в понедельник сообщили организаторы Берлинале.

Кроме того, в конкурсную программу вошли "Музей" мексиканца Алонсо Руиса Палашиоса, главную роль в котором сыграл Гаэль Гарсиа Берналь, и "Ага" болгарина Милко Лазарова.

Таким образом, в настоящий момент объявлены 24 из 25 фильмов в конкурсной программе, 19 из них, в том числе "Довлатов" Алексея Германа- младшего, будут бороться за главную награду смотра - "Зототого медведя".

Кроме того, в программе Berlinale Special покажут режиссерский дебют британского актера Руперта Эверетта "Счастливый принц", в котором он сыграл Оскара Уайльда, и шведскую "Быть Астрид Линдгрен" Пернилла Фишер Кристенсен.

68-й Берлинский кинофестиваль пройдет с 15 по 25 февраля. Жюри возглавит немецкий режиссер и сценарист Том Тыквер. Берлинале откроет мультфильм "Собачий остров" Уэса Андерсона.