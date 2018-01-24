Мединский направит гонорар за свою пьесу на возрождение крепостной стены в Смоленске

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что направит свой гонорар за постановку пьесы по его роману "Стена" в Малом театре на возрождение Смоленской крепостной стены.

"Несмотря на то, что законодательство к этому не обязывает, принял решение отказаться от гонорара, так как театр находится в подчинении Министерства культуры. Он пойдет на благотворительность", - привели слова министра в пресс-службе Российского военно-исторического общества (РВИО).

Ранее о том, что Малый театр планирует сделать соответствующую постановку "Интерфаксу" сообщил худрук театр Юрий Соломин.

"Я передал в театр свой роман и пьесу и знаю, что в Малом всегда очень деликатно и бережно относятся к авторскому тексту", - заметил В.Мединский.

Действие сюжета романа "Стена" развернуто вокруг обороны Смоленской крепости в 1609-1611 годах - одного из ключевых эпизодов русско-польской войны.

Работы по возрождению Смоленской крепостной стены организует РВИО с привлечением профессионалов и добровольцев. Под руководством экспертов волонтеры из разных регионов России примут участие в уборочных и ремонтных работах на пряслах, внутри башен и на прилегающей к стене территории. Проект собираются реализовать в период с мая по август 2018 года.