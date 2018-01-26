"Три билборда на границе Эббинга": поднять бурю в Миссури

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - "Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури", получивший главный "Золотой глобус" и кучу других наград, с первых показов называли одним из главных претендентов на призы Американской киноакадемии. В итоге лента британца Мартина МакДоны ("Залечь на дно в Брюгге") получила номинацию на "Оскар" за лучший фильм, но самого МакДону отметили лишь как сценариста, а не как режиссера. "Интерфакс" посмотрел картину и уверен: это незаслуженно.

Дочь Милдред, решительной женщины в строительном комбинезоне, живущей на окраине задрипанного Эббинга, штат Миссури, убили и подожгли прямо у дороги к дому. Когда через семь месяцев результатов расследования нет, Милдред арендует три билборда, на которых прямо задает местному шерифу (Вуди Харрельсон) вопрос, почему он бездействует. Ни полиция, и, прежде всего, коп-неудачник Диксон (Сэм Рокуэлл), ни жители города, ни семья Милдред (Лукас Хеджес и Джон Хоукс) такому вниманию не рады, но на ее решимость найти преступников это мало влияет.

У "Трех билбордов", как часто бывает в фильмах МакДоны (видимо, это бурлит в нем ирландская кровь), исключительно криминальная завязка: убийство, мокруха, будто из программы "Криминальная хроника". Но это становится лишь отправной точкой для развития сюжета (и само убийство в фильме, что в общем-то нетипично, не показывают): далее следуют прямо библейские страсти. Страдают при этом не только героиня МакДорманд или ее сын, но и шериф, и его непутевый помощник, живущий с матерью (фильму неплохо подошло бы название "Голгофа", как озаглавил свой фильм брата режиссера Джон Майкл МакДона). Именно на переживаниях героев, смене отчаяния надеждой и назад, фокусирует внимание МакДона.

В изображении этих страстей раскрываются актерские таланты. МакДорманд (под нее и писалась роль Милдред) уже получила за свою игру "Глобус" и номинацию на "Оскар", на премию Американской академии за роль второго плана были номинированы и Харрельсон, и Рокуэлла, что бывает нечасто, фильм наградили и премией Гильдии актеров за "Лучший актерский ансамбль".

Но МакДона не был бы МакДоной, если бы на экране были только страдания. В графе "жанр" у фильма после драмы значится комедия (просто очень черная) - тут есть просверленные дантисты, глупые телеведущие и незадачливые копы. Отдельное спасибо МакДоне (кстати, на написание сценария он вдохновился, когда, проезжая по американской глубинке, увидел билборд о нераскрытом преступлении) за блистательные диалоги ("Я на чертовом пасхальном ужине!").

Но главная заслуга МакДоны в том, что после просмотра фильма остается не безнадега, а, наоборот, что-то типа надежды. "Ты хочешь сказать, что в мире нет Бога и все дозволено, - говорит в одной сцене героиня вышедшей из леса лани. - Что ж, я так не думаю, подруга".