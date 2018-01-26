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Культура

"Салют-7" получил кинопремию "Золотой орел"

Лучшим режиссером назвали Андрея Звягинцева, автора фильма "Нелюбовь"

"Салют-7" получил кинопремию "Золотой орел"
Министр культуры Владимир Мединский выступает на вручении премии
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Кинокартина "Салют-7" режиссера Клима Шипенко стала лучшим фильмом 2017 года по версии премии "Золотой орел".

Церемония вручения премии прошла в пятницу в первом павильоне "Мосфильма".

В номинации "Лучшая режиссерская работа" экспертный совет премии отметил Андрея Звягинцева ("Нелюбовь"). Награду за Звягинцева получил продюсер фильма Александр Роднянский; он сообщил, что режиссер "после долгих перелетов" находится в больнице.

Приз за вклад в российский кинематограф получил актер Александр Калягин.

Евгений Миронов ("Время первых") стал лучшим актером, а Ирина Горбачева ("Аритмия") - лучшей актрисой.

За женскую роль второго плана наградили Алису Фрейндлих ("Карп отмороженный"), в мужской категории приз достался Владимиру Ильину ("Время первых").

За лучший сценарий награждена Анастасия Пальчикова ("Большой").

Лучшим телесериалом длительностью более 10 серий стали "Оптимисты", а неигровым фильмом - "Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека" Олеси Фокиной.

Анимационный фильм "Два Трамвая" Светланы Андриановой стал первым в своей категории.

Работа "Время жить, время умирать"

Михаила Полякова стала первой в категории "Лучший короткометражный фильм".

Экспертный совет также отметил Елизавету Боярскую за роль в сериале "Анна Каренина" и Сергея Пускепалиса за сериал "А у нас во дворе".

За грим и пластические спецэффекты наградили Петра Горшенина и Ольгу Афиногенову ("Последний богатырь").

Награду за работу художника-постановщика получили Сергей Февралев и Юлия Макушина ("Анна Каренина. История Вронского"), художника по костюмам - Екатерина Шапкайц ("Викинг"). Лента также была награждена в номинациях "Лучшая работа звукорежиссера" (Владимир Литровник и Павел Дореули) и "Лучшая операторская работа" (Игорь Гринякин).

Лучшей музыкой к фильму признали работу Юрия Потеенко к картине "Время первых".

В номинации "Лучший монтаж" победителями стали Мария Сергеенкова и Серик Бейсеуов ("Салют-7"),

Студия CGF получила награду "Лучшие визуальные эффекты" за фильм "Время первых".

Лучшим зарубежным фильмом в российском прокате стал "Ван Гог. С любовью, Винсент".

Кроме того, режиссер Александр Звягинцев получил специальный приз за серию документальных фильмов про Нюрнбергский процесс.

Национальная кинонаграда России "Золотой орел" была учреждена в 2002 году "Национальной Академией кинематографических искусств и наук России. Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премии присуждают по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов Академии.

Победителям вручают фигурку "Золотой орел", выполненную из позолоченного серебра, основание статуэтки - из редкого вида итальянского мрамора, дополненное бриллиантом.

Теги: кино, Салют-7
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