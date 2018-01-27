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Культура

РНО и китайские музыканты выступят 7 февраля в ММДМ

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - 7 февраля российские и китайские музыканты на совместном концерте отметят в Московском международном доме музыки (ММДМ) китайский Новый год.

Как сообщает пресс-служба ММДМ, Российский национальный оркестр (художественный руководитель - Михаил Плетнев) и китайские исполнители представят слушателям праздничную программу. За дирижерский пульт встанет маэстро из Хорватии Миран Ваупотич.

Совместный российско-китайский проект в ММДМ представляет традицию китайского Весеннего фестиваля, на котором звучит как традиционная, так и современная музыка. Согласно этому обычаю, гости Дома музыки также услышат сочинения китайских композиторов в исполнении китайских музыкантов и звучание национальных музыкальных инструментов.

В концерте примут участие: концертмейстер Симфонического оркестра Хэбэй, скрипачка Ли Цинцинг; мастер игры на китайской лютне (пипе) Ту Шанцинг; лауреат национальных и международных конкурсов Чжанг Пэй, виртуозно владеющая игрой на китайской 21-струнной цитре (гуджен) - инструменте с 2000-летней историей.

Европейскую культурную традицию 7 февраля представит на концерте Российский национальный оркестр. Коллектив исполнит популярные произведения русских композиторов: "Половецкие пляски" из оперы А. Бородина "Князь Игорь", фрагменты из балетов П. Чайковского и А. Хачатуряна, увертюру из оперы М. Глинки "Руслан и Людмила" и другие.

Теги: ММДМ
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