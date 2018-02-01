"Тоня против всех": Все умрут, а я катаюсь

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - На российские экраны вышел фильм "Тоня против всех" о скандальной американской фигуристке Тоне Хардинг, сыгранной Марго Робби - вероятно, лучшая ее роль на этот момент.

В 70-х в Портленде, штат Орегон, маленькая Тоня Хардинг (МакКенна Грейс) вместо школы все время проводит за тренировками по фигурному катанию. На них ее привела харизматичная мать (Эллисон Дженни), которая много курит и ругается, а дух соперничества воспитывает в дочери окриками типа: "Не разговаривай с этой девочкой, она твой враг!" Школу Хардинг так и не закончит, но, несмотря на репутацию white trash (как в Америке называют белых гопников), через несколько лет станет одной из лучших фигуристок в мире. Так будет до скандального инцидента в 1994 году, когда в преддверии чемпионата США по фигурному катанию муж (Себастьян Стэн) и телохранитель (Пол Уолтер Хаузер) Тони наймут амбала, чтобы тот сломал ногу ее ближайшей конкурентке.

Режиссер "Тони против всех" Крэйг Гиллеспи больше всего известен благодаря ленте "Ларс и настоящая девушка", в которой герой Райана Гослинга жил с надувной женщиной. Тоня, которая говорит судьям "Отсоси" и тушит окурок коньком перед тем, как выйти на лед, этот ряд людей с непростой судьбой и сложным характером продолжает. Впрочем, экранизация невероятной истории Хардинг и так была вопросом времени: фильм снят по сценарию режиссера Стивена Роджерса, который в 2016 год вошел в "чёрный список" самых перспективных нереализованных проектов.

Об успехах и провалах Тони в 90-е в фильме рассказывают герои этой истории из настоящего. Все они друг с другом не общаются, что еще больше увеличивает разрыв в том, как каждый из них видит минувшие события. Между их псевдодокументальными интервью на экране во всей красе возникают 90-е: история Хардинг, выходящей на лед в костюмах с блестками и пайетками, с пышной прической и малиновой помадой. Все герои этой истории – от охранника и усатого мужа до вечно курящей матери – совершенно прекрасно сыграны, но "Тоня" - это прежде всего бенефис Марго Робби, великолепной в этой роли (и номинация на "Оскар" тому подтверждение).

Вообще прекрасной актерской игры, остроумных диалогов, отличных костюмов и саундтрека уже более чем достаточно, чтобы получился хороший фильм. Но "Я, Тоня" - это не только байопик Хардинг (а фильмов о звездах спорта за последнее время вышло предостаточно) или семейная драма. Это рассказ о том, как создается медийный образ - и вообще, репутация (в одной из сцен Робби стреляет по мужу из дробовика а потом говорит в камеру: "Такого никогда не было"). И это история очень американская, потому что многие вещи, жертвой и выразителем которых стала Хардинг, придумали в Америке. Смотреть это кино, как любят писать заокеанские критики, что ездить на американских горках: тут и азарт, и ужас с отвращением, и жалось, симпатия – а на выходе, чистое удовольствие.