Уиллем Дефо получит почетного "Золотого медведя" Берлинале

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Почетного "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля в этом году получит американский актер Уиллем Дефо.

"Уиллем Дефо - близкий друг фестиваля, он неоднократно приезжал на смотр как участник программ, был членом жюри в 2007 году. С нетерпением жду встречи с ним на нынешнем фестивале, чтобы вручить ему почётного "Золотого медведя" в знак признания его достижений в индустрии", - сообщил директор Берлинале Дитер Косслик.

На фестивале в рамках специальной программы Homage покажут несколько фильмов с Дефо, в том числе "Антихрист", "Миссисипи в огне", "Последнее искушение Христа", "Водную жизнь" и другие.

Дефо принимал участие в более чем 100 кинопроектах. Он стал известен благодаря роли сержанта армии США Элайаса Гродина в фильме "Взвод". Среди других его картин - "Тень вампира", "Не пойман - не вор", "Отель "Гранд Будапешт", трилогия о Человеке-пауке.

68-й Берлинале пройдёт с 15 по 25 февраля. Жюри возглавит немецкий режиссер и сценарист Том Тыквер. Смотр впервые откроется не фильмом, а мультфильмом. Им станет "Собачий остров" Андерсона, роли в котором озвучили в том числе Билл Мюррей, Тильда Суинтон, Йоко Оно.

В основном конкурсе фестиваля представлен и российский фильм - "Довлатов" Алексея Германа-младшего.