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Фильм Серебреникова о Цое презентуют на Берлинале

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Роскино впервые за семь лет увеличило в Берлине площадь своего стенда, на котором в рамках кинорынка Берлинале более 25 российских компаний презентуют международным закупщикам свыше 40 российских фильмов, сообщили "Интерфаксу" в компании в четверг.

"В этом году мы получили рекордное количество заявок от российских компаний, желающих разместиться на стенде Роскино на EFM (European Film Market, Европейский кинорынок - ИФ), в связи с чем мы впервые за 7 лет увеличили в Берлине площадь нашего стенда. Российская киноиндустрия, несмотря на объективные сложности, вполне готова предоставлять на международные рынки конкурентоспособный контент. Кроме блокбастеров с коммерческим потенциалом, мы также продвигаем кино независимого формата, в том числе "Гофманиада" от студии "Союзмультфильм"", - привели "Интерфаксу" слова генерального директора Роскино Екатерины Мцитуридзе.

На стенде Роскино также будет организован отдельный стенд Московской кинокомиссии, учрежденной и организованной Роскино и правительством Москвы при участии департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Более 25 российских компаний представят свои проекты международным закупщикам на стенде Роскино. В рамках Европейского кинорынка EFM на стенде будет презентовано более 40 российских фильмов и представлен обновленный каталог DOORS to Russian Cinema.

В частности, Central Partnership представит свой флагманский проект "Движение вверх", приключенческий фильм "Рубеж", драму "Тренер" с Данилой Козловским и фильм ужасов "Русалка. Озеро мертвых". Продюсерский центр Art Pictures Studio представит драму "Купи меня" и мелодраму о фигуристах "Лед".

Исторический экшн "Тобол" о времени реформ Петра Великого, историческую драму "Собибор" с Константином Хабенским и Кристофером Ламбертом в главных ролях и триллер "Селфи" представит All Media. Группа компаний "Планета Информ", среди прочего, презентует в Берлине новый фильм Павла Лунгина под рабочим названием "Братство" о событиях в Афганистане в момент вывода российских войск в 1988 году. Russian World Vision представит зарубежным закупщикам основанный на реальных событиях военный фильм "Танкисты", драму "Временные трудности" и другие проекты.

Ключевым проектом продаж кинокомпаний "Марс Медиа" и "Амедиа Продакшн" на Европейском кинорынке станет "Т-34", военно-приключенческий экшн о событиях Второй Мировой войны.

В Роскино напомнили, что в рамках кинорынка EFM впервые в международном формате заявлен новый фильм Кирилла Серебренникова "Лето", смонтированный режиссером, находящимся под домашним арестом. В Роскино привели слова продюсера картины Ильи Стюарта, который отметил, что "Лето" находится на финальной стадии пост-продакшена. Продажи картины стартуют на Берлинском кинорынке - права на картину выкупила кинокомпания Charades.

Помимо этого, на кинорынке пройдет премьерный скрининг для профессионалов экранизации бестселлера Сергея Лукьяненко "Черновик", снятой Сергеем Мокрицким. Фильм стал первым проектом, созданным при содействии Московской кинокомиссии, которая помогла в организации съемок на режимных и сложнодоступных объектах. В российский прокат он выйдет весной 2018 года.

"Союзмультфильм" впервые представит международным профессионалам индустрии полнометражный анимационный фильм "Гофманиада", романтическую фантазию на тему сказок немецкого писателя Эрнста Теодора Гофмана в жанре кукольного фильма с элементами 3D-анимации и компьютерной графики. Работа над проектом велась более десяти лет.

В главном конкурсе Берлинале принимает участие новый фильм Алексея Германа-младшего "Довлатов", а в программе "Панорама" заявлен новый продюсерский проект Тимура Бекмамбетова "Профайл". В секции Berlinale Classic Россию представит культовый фильм режиссера Михаила Калатозова "Летят журавли". А в секции "Форум" - работа документалиста Александра Абатурова "Сын", снятая в копродукции с Францией. Кроме этого, в программу Generation Kplus вошла короткометражная работа российского режиссера Марии Коневой "Вдоль и поперек".

68-й Берлинале пройдет с 15 по 25 февраля. Жюри возглавит немецкий режиссер и сценарист Том Тыквер.

Теги: Берлинале, Роскино
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