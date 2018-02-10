В США скончался исполнитель роли владельца закусочной в "Карточном домике"

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Американский актер Рег Э. Кэти, известный по ролям в сериалах "Прослушка" и "Карточный домик" скончался на 60-м году жизни, сообщает "Би-би-си".

Кэти умер у себя дома в Нью-Йорке от рака.

Его карьера началась в 1984 году в телефильме "История доктора". После чего он сыграл во многих известных сериалах, в том числе, "Скорая помощь", "Черный список", "Прослушка" и других.

За свою роль владельца закусочной Фредди в триллере "Карточный домик" актер получил премию "Эмми".

В 2018 году выйдет заключительный 6-й сезон сериала. Его главная звезда актер Кевин Спейси не принимает участия в съемках в связи с несколькими обвинениями в домогательствах в его адрес. Как сообщалось недавно, к команде "Карточного домика" присоединятся актеры Грег Киннеар и Дайан Лэйн.