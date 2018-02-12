Культура

Культуру исключат из сферы услуг

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Культуру планируется исключить из сферы услуг, предусмотрев для отрасли особое регулирование; такой подход поддерживают в совете по культуре и искусству при президенте РФ, сообщает в понедельник газета "Известия".

"В рамках работы над концепцией нового закона "О культуре" для организаций могут предусмотреть новые юридическо-правовые формы, а также вывести их из-под действия закона о госзакупках. Это поможет избежать повторения ситуаций, аналогичных делу режиссера Кирилла Серебренникова, полагают в совете", - говорится в публикации.

Издание напоминает, что разработать концепцию нового закона о культуре, который должен заменить устаревший документ 1992 года, президент РФ Владимир Путин поручил в декабре 2017 года. Поручение, опубликованное в начале февраля, адресовано администрации главы государства и совету по культуре и искусству.

В министерстве культуры РФ газете сообщили, что ведомство не будет участвовать в подготовке концепции. Замглавы комитета Госдумы по культуре и член президентского совета Александр Шолохов пояснил изданию, что в работе планируется учесть наработки парламентариев.

Глава комитета Госдумы по культуре, член президентского совета Станислав Говорухин в беседе с "Известиями" подчеркнул, что в первую очередь необходимо вывести культуру из сферы услуг и сделать более прозрачной финансово-хозяйственную часть.

"Самая главная идея заключается в том, что культуру нужно любым способом выводить из сферы услуг, чтобы показать ее специфичность. Эта идея получила одобрение", - подтвердил изданию член совета по культуре и искусству при президенте РФ, профессор ГИТИСа, заведующий сектором Института искусствознания Дмитрий Трубочкин.

По данным газеты, с подобным подходом согласны и в Совете Федерации.

"Воспринимать культуру как некую услугу - значит, сужать ее смысл и огромный функционал государственных задач, которые перед культурой стоят", - заявила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по культуре Лилия Гумерова.

По словам Д.Трубочкина, для координации работы над концепцией и будущим законом внутри совета при президенте или под его эгидой создадут небольшую рабочую группу, причем произойти это должно "в самое ближайшее время". Концепция закона должна быть разработана до 15 марта, сам закон - до 1 июля, пишут "Известия".

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