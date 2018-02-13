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Культура

Голодец призвала выделять деньги на зарубежные гастроли деятелей российской культуры

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что отечественной культуре нужен специальный бюджет для иностранных гастролей.

"Давайте просто поручение напишем: это должно касаться анимации, кино, и я считаю, должно касаться всех театров. Почему культура вдруг перестала быть экспортным товаром? Она вообще должна быть на первом месте, впереди всех программ", - сказала Голодец на совещании по поддержке российской анимации во вторник.

По ее словам, когда речь заходит о зарубежных гастролях российских деятелей культуры, "все стоят с протянутой рукой". Для исправления ситуации, подчеркнула вице-премьер, должна быть специальная программа, и для нее - "отдельный бюджет, который будет особым образом защищен".

Ранее участники совещания, в том числе известный музыкант Денис Мацуев, заявили о необходимости поддержки иностранных гастролей деятелей культуры. Отмечалось, что отечественное искусство, в частности, мультипликация и кино, имеют большие перспективы для продвижения образа России и российских культурных ценностей за рубежом, однако, как правило, гастроли за рубежом не поддерживаются государством.

Теги: Ольга Голодец
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