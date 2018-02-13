Фильм Германа-младшего "Довлатов" будет идти в российском прокате 4 дня

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Фильм Алексея Германа-младшего "Довлатов", включенный в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля, будит идти в российском прокате 1-4 марта.

Как пояснили создатели ленты, такой формат был заимствован из других "показов форм искусства".

"Пробуем провести эксперимент, радуемся, что он позволит обратить на картину внимание и расширить круг интересующихся авторским кино", - отметил продюсер картины Андрей Савельев. Кроме того, 1 марта фильм будет показан в Эстонии, он продан еще в несколько стран.

В свою очередь Герман-младший сообщил, что его новый фильм был снят при участии семьи Довлатова.

"Мы хотели создать свой образ Довлатова. (...) Семья вела себя благородно, они с самого начала знали о проекте. Очень много подсказали, ничего не навязывали, у нас было интеллигентное общение. Не было диктата. Мы сразу договорились, что это художественное полотно. (...) Общение у нас продолжается. (Дочь писателя) Катя приедет на премьеру в Берлине", - сказал режиссер.

Фильм рассказывает о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде в ноябре 1971 года, незадолго до эмиграции его друга, будущего лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского.

Роли в картине исполнили Милан Марич, Данила Козловский, Елена Лядова, Светлана Ходченкова, Антон Шагин, Артур Бесчастный.

"Довлатов" вошел в основной конкурс 68-го Международного Берлинского кинофестиваля, который начнется 15 февраля.