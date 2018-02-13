Эрмитаж установит во дворе дерево с камнями вместо резинового Микки Мауса

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Государственный Эрмитаж разместит во дворе Зимнего дворца дерево с камнями вместо статуи Микки Мауса, сообщил директор музея Михаил Пиотровский.

"Среди разных вариантов обсуждали и этот. Это не памятник Микки Маусу - надо сказать, что это замечательная скульптура очень знаменитого скульптора, которая использует образ Микки Мауса. Он ничуть не хуже других образов, которые используют для памятников, включая исторических персонажей. Но мы выбрали дерево", - сообщил Пиотровский на пресс-конференции в "Интерфаксе".

"Каждый год во дворе Эрмитажа мы размещаем один объект современного искусства. В этом году это будет работа итальянского скульптора Джузеппе Пеноне "Идеи из камня - 1372 кг света". Там будет дерево, и на нём - камни. Мы очень беспокоились, не будут ли эти камни падать, и как сделать так, чтобы за ними не лазали посетители, но я думаю, что обойдется", - подчеркнул директор Эрмитажа.

Ранее пресс-служба Эрмитажа сообщала, что в рамках проекта "Скульптура во дворе" у стен Зимнего дворца планируют установить скульптуру "Последние дни" американского художника Брайана Доннелли, известного под творческим псевдонимом KAWS. Масштабная скульптура использует образ Микки Мауса и изготовлена из черной резины.