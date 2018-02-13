Главные новости
В РоссииКрушение Ан-148 связали с ошибкой в отображении скорости из-за обледененияСпортРоссийские лыжники Белорукова и Большунов завоевали две бронзы ОИ-2018МоскваНавальный подал иск к Роскомнадзору по блокировке страниц своего блога
Культура

Эрмитаж установит во дворе дерево с камнями вместо резинового Микки Мауса

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Государственный Эрмитаж разместит во дворе Зимнего дворца дерево с камнями вместо статуи Микки Мауса, сообщил директор музея Михаил Пиотровский.

"Среди разных вариантов обсуждали и этот. Это не памятник Микки Маусу - надо сказать, что это замечательная скульптура очень знаменитого скульптора, которая использует образ Микки Мауса. Он ничуть не хуже других образов, которые используют для памятников, включая исторических персонажей. Но мы выбрали дерево", - сообщил Пиотровский на пресс-конференции в "Интерфаксе".

"Каждый год во дворе Эрмитажа мы размещаем один объект современного искусства. В этом году это будет работа итальянского скульптора Джузеппе Пеноне "Идеи из камня - 1372 кг света". Там будет дерево, и на нём - камни. Мы очень беспокоились, не будут ли эти камни падать, и как сделать так, чтобы за ними не лазали посетители, но я думаю, что обойдется", - подчеркнул директор Эрмитажа.

Ранее пресс-служба Эрмитажа сообщала, что в рамках проекта "Скульптура во дворе" у стен Зимнего дворца планируют установить скульптуру "Последние дни" американского художника Брайана Доннелли, известного под творческим псевдонимом KAWS. Масштабная скульптура использует образ Микки Мауса и изготовлена из черной резины.

A post shared by @kaws on

Теги: Эрмитаж, Петербург
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Культура
Нью-Йорк будет судиться с компанией ВайнштейнаНью-Йорк будет судиться с компанией Вайнштейна
Студию обвинят в неспособности защитить сотрудников от домогательствПодробнее
Роль Виктора Цоя в фильме Серебренникова исполнил корейский актер Тео ЮРоль Виктора Цоя в фильме Серебренникова исполнил корейский актер Тео Ю
Музыкант Рома Зверь сыграл Майка Науменко, актриса Ирина Старшенбаум исполнила роль его женыПодробнее
"Колесо чудес": "Титаник" семейного счастья идет ко дну"Колесо чудес": "Титаник" семейного счастья идет ко дну
На экраны вышел новый фильм Вуди Аллена с Кейт Уинслет и Джастином Тимберлейком в главных роляхПодробнее
Находящийся под домашним арестом Серебренников смонтировал фильм о ЦоеНаходящийся под домашним арестом Серебренников смонтировал фильм о Цое
Сюжет фильма "Лето" основан на малоизвестных фактах биографии музыкантаПодробнее
Ума Турман рассказала о домогательствах со стороны Харви ВайнштейнаУма Турман рассказала о домогательствах со стороны Харви Вайнштейна
По словам актрисы, она чувствует свою вину за то, что промолчала и затем десятки женщин "как ягнята на убой" шли на встречи со скандальным продюсеромПодробнее
"Тоня против всех": Все умрут, а я катаюсь"Тоня против всех": Все умрут, а я катаюсь
В российский прокат вышла вольная экранизация биографии американской фигуристки Тони Хардинг, отстраненной за нападение на соперницуПодробнее
"Киносоюз" собрался подать в суд на Минкультуры из-за отзыва лицензии у "Смерти Сталина""Киносоюз" собрался подать в суд на Минкультуры из-за отзыва лицензии у "Смерти Сталина"
По словам главы "Киносоюза" Алексея Попогребского, это акт цензуры, который в дальнейшем может был применен к любому фильмуПодробнее
Бруно Марс собрал три статуэтки "Грэмми" в основных номинацияхБруно Марс собрал три статуэтки "Грэмми" в основных номинациях
Сингл That's What I Like назван песней год, 24K Magic - лучшим альбомом и лучшей записьюПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 12 февраля6 фото
12 февраля
Фотохроника 12 февраля
Поисковые работы на месте крушения Ан-1487 фото
12 февраля
Поисковые работы на месте крушения Ан-148
Лучшие фото недели10 фото
09 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииКрушение Ан-148 связали с ошибкой в отображении скорости из-за обледененияСпортРоссийские лыжники Белорукова и Большунов завоевали две бронзы ОИ-2018МоскваНавальный подал иск к Роскомнадзору по блокировке страниц своего блогаВ РоссииВ Кремле переадресовали в Минобороны вопрос об участии россиян в боях в Сирии В миреВ Содружестве наций начали тайно обсуждать возможных преемников Елизаветы IIВ РоссииПутин отказался от дебатов в бесплатном эфире

На Украине двух российских военнослужащих осудили за госизмену

На Украине двух российских военнослужащих осудили за госизменуАлександр Баранов и Максим Одинцов служили в украинской армии, но перешил в российскую после воссоединения Крыма с РФ Подробнее

Канадские керлингисты обыграли Швейцарию в финале ОИ в дабл-миксте

Греф подтвердил планы Сбербанка ввести сервис обналичивания средств в магазинах

Фильм Германа-младшего "Довлатов" будет идти в российском прокате 4 дня

Эрмитаж установит во дворе дерево с камнями вместо резинового Микки Мауса

Немецкая саночница Айтбергер выиграла ОИ в соревновании одиночниц

Производство золота в РФ в 2017 году выросло до 306,9 тонн

Грузовик въехал в кафе в Орловской области

Суд ввел наблюдение в "ВИМ-Авиа"

Дерипаска попросил суд рассмотреть его иск к Насте Рыбке в закрытом режиме

Крупнейшие рекламодатели США сократили расходы на Олимпиаду-2018

Amazon задумалась о выпуске чипов искусственного интеллекта

Крушение Ан-148 связали с ошибкой в отображении скорости из-за обледенения

Крушение Ан-148 связали с ошибкой в отображении скорости из-за обледененияК этому выводу МАК пришел на основании полученной информации и анализа аналогичных авиакатастроф Подробнее

Голландский конькобежец Нейс стал чемпионом ОИ на дистанции 1500 м

Россиянин Трофимов - 18-й Подробнее

В Грузии напомнили Польше об актуальном запросе об экстрадиции Саакашвили

Чиновник Дербентского района Дагестана задержан за мошенничество на 4 млн рублей

Итальянская шорт-трекистка Фонтана выиграл ОИ на дистанции 500 м

Россиянка Просвирнова - шестая Подробнее

"Король облигаций" Билл Гросс продаст уникальную коллекцию почтовых марок США

Пиотровский пообещал подготовить новый закон о культуре взамен нынешнего "вредного"

Менее половины подростков США останутся пользователями Facebook в 2018 году

Голодец призвала выделять деньги на зарубежные гастроли деятелей российской культуры

Циклон полностью разрушил здание парламента в островном королевстве Тонга

Российские лыжники Белорукова и Большунов завоевали две бронзы ОИ-2018

Российские лыжники Белорукова и Большунов завоевали две бронзы ОИ-2018Медали были завоеваны в женском и мужском спринте соответственно Подробнее

Генсек правящей в ЮАР партии доставил Зуме письмо об отстранении с поста президента

Американский танк проедет на параде в честь 100-летия Красной Армии в Североморске

Samsung займется переработкой смартфонов из-за дорожающего кобальта

Трамп попросил конгресс выделить более $5 млрд на военную помощь Афганистану

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Кёрлинг03:05Микст, Норвегия - Россия, Дабл-микст. Матч за 3-е место  Россияонлайнподробнее
Санный спорт13:30Женщины, сани-одиночки, 3-й и 4-й заезды (Финал)  ГерманияГерманияКанадаподробнее
Шорт-трек15:10Женщины, 500 м, Финалы  ИталияНидерландыКанадаподробнее
Лыжные гонки15:25Женщины, спринт, классический стиль, Финал  ШвецияНорвегияРоссияподробнее
Лыжные гонки15:34Мужчины, спринт, классический стиль, Финал  НорвегияИталияРоссияподробнее