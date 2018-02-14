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Культура

"Призрачная нить": узелок завяжется

На экраны в России выходит новый фильм Пола Томаса Андерсона, после которого Дэниэл Дэй-Льюис завершил свою актерскую карьеру

"Призрачная нить": узелок завяжется
Кадр из фильма "Призрачная нить"
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В российский прокат выходит новый фильм одного из выдающихся современных режиссеров Пола Томаса Андерсона "Призрачная нить".

День знаменитого британского кутюрье Рейнольдса Вудкока (Дэниэл Дэй-Льюис) расписан по часам: завтрак, работа над эскизами, встречи с клиентками – кинозвездами и аристократками - и примерки. Руководить модным домом ему помогает сестра (Лесли Мэнвилл), которая когда-то сшила вместе с ним его первое платье – на свадьбу их матери. Однажды Вудкок знакомится в кафе с официанткой Альмой (Вики Крипс), которая становится его новой музой. Вскоре оказывается, что у мастера отнюдь не легкий характер – но и девушка не так проста.

Андерсон, любимец кинокритиков и интеллектуалов, автор признанных классикой фильмов "Магнолия" и "Нефть", любит сложные построения – и сюжетные, и композиционные. И "Призрачная нить", для которой он написал сценарий, не исключение: зритель раза два за фильм подумает, что теперь-то все понял, и в этот самый момент автор ловко щелкнет его по носу: действие сделает поворот, все встанет с ног на голову.

В "Нити" все переплетено и все неспроста: под подкладкой пиджака – прядь волос с любимой головы, имя главной героини Альма переводится как душа, яд – это на самом деле противоядие. Всюду зеркала и отражения. История отношений известного модельера с официанткой отзеркалена и на уровне подбора актеров: в роли Вудкока - великолепный Дэниэл Дэй-Льюис, единственный обладатель трех "Оскаров" за главную мужскую роль (который заявил, что после этого фильма больше не будет сниматься). В роли Альмы – малоизвестная актриса из Люксембурга Вики Крипс.

Это кино, как и его протагонист, изысканное (за визуальный ряд фильма отвечает также Андерсон, который стал и оператором). Округлые женские плечи и изгибы перил, архитектурные складки ткани, сдержанные гармонично сочетающиеся цвета – идеально выстроенные кадры идут один за другим, это как бы жизнь, но улучшенная, приукрашенная, и оттого неуловимо неестественная.

Но несмотря на всю внешнюю приятность картинка, сложившаяся после распутывания всех нитей, скорее ужасает. Андерсон, вероятно, достиг новых высот в транслировании ощущений зрителю, но главное из них, которое остается и после просмотра, – отторжение чего-то искусственного, имитирующего живое, вредного, претворяющегося полезным, - отравление одним словом.

Теги: Пол Томас Андерсон, кино, Призрачная нить
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