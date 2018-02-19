Автор перформанса с "пламенеющей готикой" сравнил его с попыткой сжечь инквизицию

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Художник Николай Полисский, собравший со своей командой из веток 30-метровый арт-объект в готическом стиле и сжегший его во время празднования Масленицы в парке "Никола-Ленивец" (Калужская область), что было воспринято частью общественности как уничтожение подобия готического храма, заявил, что таким образом он сжигал саму идею инквизиции.

"Сжечь эту средневековую традицию, которая поддерживает ябедничество и борьбу с инакомыслием. Мы сжигали саму инквизицию. Ни одного храма не сжигали. Это такой архитектурный стиль: пламенеющая готика. Богохульства по отношению к религии здесь нет", - сказал он в интервью , опубликованном в понедельник в газете "Московский комсомолец".

Художник отметил, что "они подожгли никому не нужную кучу деревьев", крестов и другой атрибутики храма в конструкции не было. Кроме того, он добавил, что сооружение становится храмом после освящения, а здесь ничего подобного места не имело.

Последующую реакцию общественности художник называл провокацией средневековых людей, которые обижаются на то, что не все живут по их правилам: "они до сих пор живут по законам инквизиции и ищут инакомыслящих". "Раньше они их сжигали, а сейчас жалуются на них. Обсуждают это между собой, потому что им не о чем поговорить, их никто не слушает", - сказал он.

Полесский рассказал, что он с единомышленниками с начала января строил свой вариант "пламенеющей готики" из деревянного мусора, добывая его с разрешения лесников, но не ожидал такой бурной реакции на перформанс.

При этом художник выразил мнение, что папа Римский оценил бы их задумку, "потому что он нормальный, современный парень".

17 февраля в рамках празднования Масленицы в Никола-Ленивце сожгли 30-метровую скульптуру авторства Николая Полисского. Сооружение, возведенное из веток, напомнило некоторым зрителям католический собор. Ряд СМИ и пользователи соцсетей стали обвинять художника в кощунстве и оскорблении христианских святынь. Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью радиостанции "Говорит Москва" назвал организаторов праздника "дьяволскими отпрысками", а само сожжение арт-объекта - экстремизмом.

Жечь арт-объекты - давняя традиция арт-парка. В 2017 году здесь предали огню пирамиду из дерева и сена высотой с многоэтажный дом. Ранее здесь уже сожгли "Медиа-Башню", "Байконур", "Градирню, или Сенную Башню", "Жар-птицу".