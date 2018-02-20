Критики встретили аплодисментами новый фильм Гаса Ван Сента на Берлинале

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - На Берлинском кинофестивале состоялась премьера нового фильма Гаса Ван Сента "Не волнуйся, он далеко не уйдёт", главные роли в котором сыграли Хоакин Феникс, Руни Мара и Джона Хилл. Критики встретили фильм, участвующий в конкурсной программе Берлинале, аплодисментами.

Картина рассказывает об американском художнике-карикатуристе Джоне Каллахане, который из-за пристрастия к алкоголю попал в аварию, в результате чего оказался в инвалидном кресле.

На пресс-конференции после фильма режиссер Гас Ван Сент рассказал, что жил в Орегоне вместе с Каллаханом и видел, как тот гонял на скорости 20 километров в час в инвалидном кресле. "Ты мог сидеть у окна и видеть, как он проносился рядом на максимальной скорости. И иногда он падал, попадал в аварии – но, мне кажется, он делал это специально, это был его способ развлекаться", - рассказал режиссер.

Гас Ван Сен является частым участником Берлинского кинофестиваля, на котором его картины несколько раз получали награды. Церемония вручения наград смотра пройдет 23 февраля. В России фильм "Не волнуйся, он далеко не уйдёт" выйдет в августе.