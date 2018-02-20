Кинокритики на Берлинале неоднозначно приняли фильм Сергея Лозницы "День Победы"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Кинокритики на Берлинале неоднозначно приняли противоречивый фильм Сергея Лозницы "День Победы", передает корреспондент "Интерфакса".

Документальная картина украинского режиссера была представлена мировой прессе во вторник в рамках параллельной программы фестиваля "Форум".

Фильм показывает, как 9 мая в берлинском Трептов-парке у советского военного мемориала собираются сотни людей, чтобы отметить День Победы.

Несмотря на недолгий хронометрах (94 минуты), многие зрители стали уходить из зала менее чем через час с начала показа и продолжали покидать его до финала картины. Оставшиеся в зале критики встретили финал фильма сдержанными аплодисментами.

Лозница в своей новой работе показывает, что происходит в Трептов-парке с самого утра - как люди, одетые в том числе в советскую военную форму, с цветами и флагами - СССР, России, Украины, бывших советских республик, - собираются у мемориала. Некоторые приходят со своими животными: в одной из первых сцен зрителям показывают, как пара собак тянет тележку с изображением Иосифа Сталина и надписью "Спасибо", в которой тоже находятся букеты цветов. Параллельно за кадром звучит выступление на немецком одного из пришедших, который утверждает, что Вторая мировая война не закончена, рассуждает о фашизме, германской оппозиции.

Среди тех, кто приходит в парк, режиссер также показывает членов байкерского клуба "Ночные волки".

После возложения цветов к мемориалу многие начинают петь песни военных лет, танцевать народные танцы, фотографируя и снимая происходящее на мобильные телефоны.

Перебивками происходящему служат крупные планы фрагментов барельефа парка.

Под финал картины показан диалог между двумя людьми, которые спорят о том, канул ли фашизм в лету или нет.

68-й Берлинский кинофестиваль продлится до 25 февраля.