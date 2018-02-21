В Минкультуры пообещали в срок закончить строительство новой сцены МДТ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Новая сцена Малого драматического театра (Театра Европы), несмотря на возбуждение уголовного дела в отношении бывших подрядчиков проекта, будет построена в срок, заявила руководитель Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры РФ Наталья Волынская.

"Все будет прекрасно. Будет доработан окончательно проект в самое ближайшее время, будет пройдена повторно экспертиза и продолжится работа, закончится в следующем году. Я надеюсь, к концу (2019) года мы завершим работы по строительству новой сцены, и театр будет удовлетворен", - сказала Волынская в среду журналистам, отвечая на вопрос о судьбе строительства новой сцены для МДТ.

По ее словам, проектирование новой сцены в целом стоило порядка 170 млн рублей.

Ранее министр культуры Владимир Мединский на заседании по театральному искусству сообщил, что Минкультуры инициировало расследование данного уголовного дела. Кроме того, министр заявил, что театр не имеет отношения к хищениям.

Как заявили в среду в пресс-службе МДТ, приемкой и оплатой работ в рамках контракта на проектирование новой сцены Малого драматического театра (Театра Европы) в Санкт-Петербурге занимается Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации.

В среду 21 февраля пресс-служба УФСБ региона сообщила о задержании ряда фигурантов дела о хищении не менее 45 млн рублей, выделенных на проектирование новой сцены МДТ.

Малый драматический театр, художественным руководителем которого более 30 лет является народный артист РФ и лауреат нескольких государственных премий Лев Додин, был создан в 1944 году в Ленинграде. В разные годы на сцене театра ставили спектакли режиссеры Юрий Дворкин, Генриетта Яновская и Кама Гинкас. Решением Генеральной ассамблеи Союза европейских театров в 1998 году МДТ присвоен статус Театра Европы. Здание театра располагается в центре Петербурга на улице Рубинштейна.