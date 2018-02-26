"Черная пантера" собрала в мировом прокате свыше $700 млн за две недели

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Очередная картина по супергеройской вселенной Marvel, "Черная пантера", заработала $400 млн в кинотеатрах Северной Америки и $300 млн в остальном мире, что превосходит прогнозы аналитиков.

При этом в Китае, втором по величине рынке мира, премьера фильма состоится только в марте, пишет издание Hollywood Reporter.

Фильм, в котором большую часть ролей играют чернокожие актеры (его режиссером также выступил афроамериканец Райан Куглер), удерживает лидерство в кинотеатрах США вторую неделю подряд. За первый уикенд сборы составили $202 млн, за второй - $108 млн.

Таким образом, "Черная пантера" стала самым успешным февральским фильмом в истории американского кинематографа. Теоретически, картина имеет шансы стать самым кассовым супергеройским фильмом в США, если ей удастся сохранить хорошие показатели и обойти "Мстителей" ($623,4 млн).

Фильм получил отличные отзывы на сайте Rotten Tomatoes (97% положительных отзывов) и был благосклонно принят критиками (88% положительных рецензий на сайте Metacritic).

В России показ фильма начался 26 февраля.