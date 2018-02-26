В Москве состоится гала-концерт, посвященный Дзеффирелли

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - 2 марта в Государственном Кремлевском дворце состоится гала-концерт "Оперный бал Елены Образцовой", посвященный 95-летию знаменитого итальянского режиссера Франко Дзеффирелли.

Как сообщают организаторы, в нем планируется участие выдающихся российских певцов и звезд мировой оперы, таких как Мария Гулегина, Рамон Варгас, Ён Хун Ли, Вероника Джиоева, Владислав Сулимский, и других. Специальные гости гала-концерта - знаменитая французская актриса, исполнившая главную роль в фильме Ф.Дзеффирелли "Каллас навсегда" Фанни Ардан и выдающийся танцовщик и хореограф, народный артист СССР Владимир Васильев.

В концерте примут участие солисты Московского музыкального театра "Геликон-опера" под руководством Дмитрия Бертмана.

Концерт пройдет в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана и Академического Большого хора "Мастера хорового пения". Режиссер концерта - Марко Гандини (Италия), дирижер - Олег Каэтани (Италия).

Программа гала-концерта включает фрагменты из спектаклей "Трубадур", "Аида", "Бапл-маскарад", "Дон Карлос", "Кармен".