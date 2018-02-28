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Картину Пикассо "Мушкетер и сидящая обнаженная" продали на торгах Christie's за 13,7 млн фунтов

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Общая выручка Christie's по итогам торгов в Лондоне, на которых были выставлены работы импрессионистов, модернистов и сюрреалистов, составила почти 150 млн фунтов стерлингов.

"Суммарная выручка по итогам вечерних аукционов Christie's "Искусство импрессионизма и модернизма" и "Искусство сюрреализма" составила 149,6 млн фунтов. Это второй по величине результат февральских аукционов в этих категориях Christie's", - пояснили "Интерфаксу" в аукционном доме в среду.

Топ-лотом торгов стала картина Пабло Пикассо "Мушкетер и сидящая обнаженная", ушедшая с молотка за 13,7 млн фунтов. Полотно "Фигура" этого же мастера два продана за 8,3 млн фунтов.

Кроме этого, работа Эдгара Дега "За кулисами" ушла с молотка за 8,9 млн фунтов, "Луг в Живерни" Клода Моне - за 7,5 млн фунтов, "Эскиз к пейзажу" Василия Кандинского - за 6,8 млн фунтов.

Был установлен ценовой рекорд на произведение художника русского происхождения. Им стала картина Антуана Певзнера "Два конуса в одной плоскости", проданная за 788,8 тыс фунтов.

Теги: Christie's, Пабло Пикассо
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