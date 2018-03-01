Фонд кино посчитал сборы российских фильмов за границей

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - За прошедший год российские фильмы собрали в зарубежном прокате $44,3 миллиона, сообщили в четверг "Ведомости " со ссылкой на государственный Фонд кино.

В 48 странах на фильмы из России пришли посмотреть 10,7 миллиона зрителей. Зарубежный прокат принес российской киноиндустрии 17% кассы. При этом зарубежные сборы уменьшились по сравнению с 2016 годом ($47,8 миллиона), но аудитория выросла (9,3 миллиона зрителей).

Сильнее всего иностранные зрители заинтересовались супергеройским боевиком "Защитники".

Ранее стало известно, что доля российского кино в отечественном прокате впервые с 2010 года превысила 20%.