Скульптуру голубя из-под купола Исаакия впервые покажут вблизи после реставрации

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Голубя из-под купола Исаакиевского собора выставят в музее в рамках экспозиции к двухсотлетию начала строительства памятника, сообщила журналистам руководитель выставочного проекта Юлия Ушакова в четверг.

"Фигура голубя - это символ Святого Духа, который находился под куполом собора на высоте более 80 метров. Снизу он видится маленькой белой птичкой. Но в действительности это огромная двухметровая скульптура. Сейчас идет реставрация фонарика, скульптура в связи с этим снята, отреставрирована. И ее представят на выставке впервые", - рассказала она.

Специалист добавила, что скульптура висела под куполом с 1958 года. В советское время, когда в соборе был открыт музей, голубя заменили на маятник Фуко, в 1990-е годы он вернулся на место.

Выставка "200 лет начала строительства Исаакиевского собора" откроется 7 марта и продлится до 1 апреля. В экспозицию войдут чертежи архитектора Огюста Монферрана, конкурсные проекты собора, указ императора Александра I о начале строительных работ, произведения изобразительного искусства, экспонаты из фондов Исаакия, Эрмитажа, ГМЗ "Петергоф", Музея истории Петербурга.