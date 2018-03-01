Министр культуры Франции одобрила идею вывозить "Мону Лизу" из Лувра в другие музеи

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Министр культуры Франции Франсуаза Ниссен в четверг заявила, что поддерживает идею временно вывезти полотно "Мона Лиза" кисти Леонардо да Винчи из Лувра, чтобы выставить ее в других музеях.

"Я встречаюсь с директором Лувра сегодня, и мы будем об этом (о возможности вывоза картины - ИФ) говорить", - сказала Ниссен в эфире радиостанции "Эроп-1".

"Мы серьезно изучим этот вопрос. Почему картина должна находиться в одном месте, а не быть доступной для всех в разных местах?" - добавила она.

Министр также напомнила, что недавно Елисейский дворец согласился передать на время Великобритании знаменитый гобелен из Байе, который является памятником средневекового искусства. Гобелен будет вывезен из Франции впервые за 950 лет.

По сообщениям французских СМИ, одним из возможных музеев-кандидатов на временное размещение известного полотна Леонардо да Винчи может стать музей Лувр-Ланс, расположенный в департаменте Па-де-Кале на севере Франции.