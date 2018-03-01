Главные новости
В РоссииПутин о новом оружии. ОбобщениеВ РоссииПослание Путина Федеральному собранию. ГлавноеВ РоссииГлавный фигурант "кокаинового дела" Ковальчук намерен вернуться в Россию
Культура

Министр культуры Франции одобрила идею вывозить "Мону Лизу" из Лувра в другие музеи

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Министр культуры Франции Франсуаза Ниссен в четверг заявила, что поддерживает идею временно вывезти полотно "Мона Лиза" кисти Леонардо да Винчи из Лувра, чтобы выставить ее в других музеях.

"Я встречаюсь с директором Лувра сегодня, и мы будем об этом (о возможности вывоза картины - ИФ) говорить", - сказала Ниссен в эфире радиостанции "Эроп-1".

"Мы серьезно изучим этот вопрос. Почему картина должна находиться в одном месте, а не быть доступной для всех в разных местах?" - добавила она.

Министр также напомнила, что недавно Елисейский дворец согласился передать на время Великобритании знаменитый гобелен из Байе, который является памятником средневекового искусства. Гобелен будет вывезен из Франции впервые за 950 лет.

По сообщениям французских СМИ, одним из возможных музеев-кандидатов на временное размещение известного полотна Леонардо да Винчи может стать музей Лувр-Ланс, расположенный в департаменте Па-де-Кале на севере Франции.

Теги: Франция, Лувр, Мона Лиза
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Культура
Получить "Оскар" дешевле всего оказалось за главную женскую рольПолучить "Оскар" дешевле всего оказалось за главную женскую роль
Дорогие фильмы получают "Оскары" за спецэффекты и звук, бюджетные - за сценарий и актерскую игру, подсчитали исследователиПодробнее
Директор Исаакиевского собора усомнился в его передаче РПЦДиректор Исаакиевского собора усомнился в его передаче РПЦ
Никаких изменений в статусе собора, который решили передать церкви, до сих пор нетПодробнее
Лучшие фильмы Берлинского кинофестиваля-2018Лучшие фильмы Берлинского кинофестиваля-2018
Показанные на Берлинале картины, которые "Интерфакс" советует не пропуститьПодробнее
Продюсерская компания братьев Вайнштейн подаст заявление о банкротствеПродюсерская компания братьев Вайнштейн подаст заявление о банкротстве
По данным СМИ, продажа компании экс-сотруднице администрации Обамы сорвалась из-за иска генпрокурора штата Нью-ЙоркПодробнее
Берлинале-2018: Заключение и послесловиеБерлинале-2018: Заключение и послесловие
"Интерфакс" подводит итоги кинофестиваляПодробнее
Румынский фильм "Не прикасайся" получил "Золотого медведя" БерлиналеРумынский фильм "Не прикасайся" получил "Золотого медведя" Берлинале
Жюри отметило статуэткой за вклад в кинематограф художника по костюмам фильма "Довлатов"Подробнее
Фильм "Довлатов" удостоен награды независимого жюри на БерлиналеФильм "Довлатов" удостоен награды независимого жюри на Берлинале
Победителей основного конкурса Берлинского кинофестиваля назовут вечером 24 февраляПодробнее
Киноэксперименты и киноэкспериментаторыКиноэксперименты и киноэкспериментаторы
Обзор опытов с киноформой, представленных на БерлиналеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 28 февраля6 фото
28 февраля
Фотохроника 28 февраля
В Европу пришли аномальные морозы9 фото
27 февраля
В Европу пришли аномальные морозы
Лучшие фото недели10 фото
22 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин о новом оружии. ОбобщениеВ РоссииПослание Путина Федеральному собранию. ГлавноеВ РоссииГлавный фигурант "кокаинового дела" Ковальчук намерен вернуться в РоссиюЭкономикаМинфин предложил ввести уголовную ответственность за оборот денежных суррогатовЭкономика"Газпром" получил и вернул предоплату "Нафтогаза" за мартВ РоссииПутин назвал бессмысленной ПРО США перед новым российским супероружием

Киев продлил санкции в отношении банков с российским капиталом

Рубль заметно подешевел к доллару и евро

ФНС подала иск о банкротстве "ВИМ-Авиа" с требованием 251 млн рублей

В ВМФ РФ назвали невозможным перехват новых беспилотных ядерных подлодок

В ВМФ РФ назвали невозможным перехват новых беспилотных ядерных подлодокОни будут обладать низкой шумностью и высокой маневренностью Подробнее

Продажи смартфонов в мире сократились впервые в истории

Липецкий полицейский погиб под машиной пытавшихся остановить лихача сослуживцев

Главком ВКС рассказал о характеристиках гиперзвукового комплекса "Кинжал"

Главком ВКС рассказал о характеристиках гиперзвукового комплекса "Кинжал"Дальность поражения целей комплексом, о котором в сегодняшнем послании рассказал Путин, составляет 2 тыс. км Подробнее

В Думе создали рабочую группу по реализации послания президента

В Берлине назвали серьезным масштаб хакерской атаки на серверы правительства ФРГ

Шеф-редактором службы политической информации "Интерфакса" назначена Татьяна Лысова

Шеф-редактором службы политической информации "Интерфакса" назначена Татьяна ЛысоваЗадачей Лысовой будет развитие конкурентных преимуществ агентства Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru