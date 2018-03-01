На фильм "Довлатов" продано билетов на 8 млн рублей

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Сумма предварительно проданных билетов на фильм Алексея Германа-младшего "Довлатов" составила почти 8 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе компании WDSSPR в четверг

В российском прокате фильм будет идти 1-4 марта.

"На основании только предварительных продаж билетов, еще до начала проката, фильм "Довлатов" уже стал самой кассовой картиной режиссера Алексея Германа-младшего. Согласно данным сайта единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС), общая стоимость предварительно проданных билетов на сеансы картины "Довлатов" составила 7,92 миллиона рублей", - сообщили в пресс-службе компании.

"Довлатов" участвовал в основном конкурсе 68-го Берлинале. Художник по костюмам фильма Елена Окопная получила "Серебряного медведя" фестиваля за выдающиеся достижения.

Картина рассказывает о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде в ноябре 1971 года, почти за год до его отъезда в Таллин летом 1972 года, незадолго до эмиграции его друга, будущего лауреата Нобелевской премии по литературе Иосифа Бродского.

Роли в картине исполнили Данила Козловский, Елена Лядова, Светлана Ходченкова, Антон Шагин, Артур Бесчастный. Главную роль сыграл сербский актер Милан Марич.

Права на показ фильма приобретены почти 30 странами, включая Францию, Италию, Испанию, Португалию, Болгарию, Турцию, Тайвань, Бразилию, Аргентину, Китай, Грецию, Румынию и страны Балтийского региона. Помимо этого, "Довлатов" будет показан в Сербии и Косово.