Получить "Оскар" дешевле всего оказалось за главную женскую роль

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Средняя стоимость создания фильмов, получивших "Оскары", за последние 17 лет составляет $81,7 млн, говорится в исследовании, проведенном ресурсом Gameplan.

При этом в различных номинациях цифры существенно разнятся. Так, дороже всего обходятся фильмы, получившие статуэтки за лучшие визуальные эффекты - в среднем $175 млн. Эксперты объясняют это тем, что в этой категории за последние годы выигрывали такие блокбастеры, как "Аватар", "Начало" и все три части "Властелина колец".

Наиболее дорогостоящими также оказались картины, получившие награду как лучший анимационный фильм ($146 млн) и за звуковые эффекты ($133 млн).

Между тем самой незатратной оказалась награда за лучшую женскую роль первого плана - средний бюджет фильмов, за съемки в которых актрисы получали "Оскара", составляет всего $26 млн. Интересно, что для фильмов, обеспечивших актрисам награду за лучшую женскую роль второго плана, показатель составляет $45 млн.

"Оскар" за оригинальный сценарий выигрывали картины со средним бюджетом в $27 млн, за лучшую мужскую роль первого плана - $41 млн, за мужскую роль второго плана - $45 млн.

В номинации "лучший фильм" побеждали картины, на производство которых в среднем уходило $46 млн. Аналитики Gameplan отмечают, что показатель снизился в том числе из-за прошлогоднего победителя, независимой драмы "Лунный свет" с бюджетом всего в $4 млн.

Кинопремия "Оскар" ежегодно присуждается Американской академией кинематографических искусств и наук в 24 номинациях. В этом году церемония пройдет в юбилейный 90-й раз, она стартует 5 марта, в 2:30 по московскому времени.